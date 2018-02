Erica Linger leert iedereen zelf een gezichtscrème maken

De bloemen- en zeepgeur in haar winkel ruikt Erica Linger niet eens meer: ruim zeventig uur in de week werkt ze aan het opbouwen van haar merk DIY Soap. Klanten kunnen in de Amsterdamse winkel zelf hun scrub of crème maken. Ze geeft workshops en ze maakt kant-en-klare producten: deodorant, bath bombs, zeep en gezichtscrème.

Lees verder na de advertentie

Het idee ontstond drie jaar geleden, vertelt ze. Haar oudste dochter heeft al sinds ze klein is last van eczeem. “Ze krabde zichzelf helemaal open.” Van de dokter kreeg Linger hormoonzalf, maar daar werd de huid van haar dochter heel dun van. Dit moet anders kunnen, dacht ze. Ze zocht het internet af en vond video’s waarin werd uitgelegd hoe je zelf crème kunt maken. Het was veel makkelijker dan ze dacht: kokosolie, sheaboter, amandelolie en een mixer. “Dat is alles wat je nodig hebt.” De shea-boter snijd je in stukjes, de kokosolie smelt je. Met een mixer klop je het geheel op tot een soort slagroom, legt Linger uit. Het werkte: “Haar huid knapte er meteen van op. Als ze het elke dag smeert, blijft het stabiel.”

Tegelijkertijd had Linger het niet meer naar haar zin op haar werk. “De hiërarchie van zo’n organisatie vond ik heel lastig: dan komt er zo’n manager die niks van je werk snapt, en die vertelt jou wat je moet doen.” Ze zegde haar baan op, schreef een businessplan en begon met een webshop met doe-het-zelf-crème. Een vliegende start: “In het begin had ik veel bestellingen. Dat gaat lekker, dacht ik.” Al gauw werd duidelijk dat het vooral familieleden en vrienden waren die wat besteld hadden, lacht Linger. “Na een maand was het weer helemaal klaar met die webshop.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© Patrick Post

Eigen winkel Ze zette door. April vorig jaar opende ze haar eigen winkel in de Amsterdamse Pijp. Behalve crème die je zelf kunt maken, verkoopt ze inmiddels ook allerlei kant-en-klare producten: “Ik merkte dat daar meer vraag naar was.” De ‘do it yourself’-potten doen het vooral goed als cadeautje, zegt ze. Maar als iemand binnenkomt die bijvoorbeeld zelf een scrub wil maken, dan kan dat. Die klant kan kiezen uit zo’n acht bakken met verschillende soorten ingrediënten: havermout, gemalen amandelnoten, Dode Zee-zout of bruine suiker. Linger schept een potje vol met Dode Zee-zout. Aan de tafel in haar winkel doet ze het voor. Dan gaan er nog extra ingrediënten in: bijvoorbeeld rozenblaadjes. “Die helpen grotere poriën kleiner te worden.” Ze weet inmiddels veel van de werking van ingrediënten, ze wijst: “Kaolien-klei reinigt je huid, zeewier werkt als detox en trekt metalen uit je huid en koffie werkt als oppepper.” Linger maakt de scrub af. Na de rozenblaadjes gaat er nog olie bij: “Dat hydrateert.” En een mengeling van drie etherische oliën: palmarosa, limoen en rozemarijn. Tekst gaat verder onder de afbeelding © Patrick Post Je hoeft voor je gezichtscrème niet afhankelijk te zijn van een groot bedrijf, je kunt het makkelijk zelf maken