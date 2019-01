Ergernis over Italiaanse flirt met Franse gele hesjes

Worden de gele hesjes door ‘buitenlandse machten’ geholpen bij hun fundraising? De Franse regering wil dat onderzoeken en heeft haar pijlen daarbij als eerste op buurland Italië gericht. Hoe dat heeft Parijs nog niet duidelijk gemaakt. De Italiaanse vicepremiers spraken deze week beiden hun steun uit voor de gele hesjes. De spanningen die er al waren tussen Parijs en Rome zullen hierdoor waarschijnlijk nog verder toenemen.

Luigi Di Maio ziet veel overeenkomsten tussen zijn Vijfsterrenbeweging en de Franse gele hesjes. Niet per se links of rechts, tegen de elite en een belangrijke rol voor sociale media. De vicepremier moedigde ze daarom deze week aan om ‘niet op te geven’, al keurt hij het geweld en de vernielingen bij de protesten af.

Di Maio heeft de gele hesjes aangeboden gebruik te maken van hun internetplatform, een besturingssysteem dat volgens hem is ontworpen voor horizontale en spontane bewegingen en als doel heeft directe democratie te bevorderen. Dit aanbod lokte de woede van Parijs uit. Minister Nathalie Loiseau van Europese zaken twitterde dat Frankrijk ervoor past de les gelezen te worden door Italië. “Mijnheer Salvini en Di Maio moeten eerst hun eigen huis maar eens op orde krijgen.”

Lepra

Hypocriet, aldus Di Maio. Hij is nog niet vergeten dat de Franse president Emmanuel Macron de opkomst van populistische bewegingen in buurlanden vergeleek met een uitbraak van de ziekte lepra. Di Maio probeert juist een band op te bouwen met gelijkgezinden in het buitenland. Een uitnodiging naar een van de leiders van de gele hesjes, is al de deur uit. Volgens Cristina Cremonesi, politicoloog aan de universiteit van Turijn, probeert Di Maio “nieuwe bondgenootschappen te smeden” in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei. Hij zou graag zien dat de gele hesjes de Europese politiek bestormen om samen sterker te staan in Brussel. ‘Een nieuw Europa’ van bewegingen en directe democratie is in de maak, zegt Di Maio.

Door gele hesjes vernielde flitspalen in noordwest Frankrijk. © AFP

Met zijn flirt met de gele hesjes wil de vicepremier verder laten zien dat hij zijn activistische veren nog niet kwijt is. De Vijfsterrenbeweging wordt regelmatig verweten deel te zijn geworden van het establishment door in de regering te hebben plaatsgenomen.