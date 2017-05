Erdogans bodyguards korte tijd opgepakt na geweld in Washington

Hoewel de bodyguards inmiddels zijn vrijgelaten, is het incident daarmee niet afgedaan, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Turkse ambassadeur Serdar Kilic moest woensdag uitleg geven aan de hoogste Amerikaanse ambtenaar op het departement. Volgens de Verenigde Staten blijft er een onderzoek gaande naar de twee bodyguards. Het is niet bekend onder welke voorwaarden ze zijn vrijgelaten en of ze diplomatieke immuniteit genieten. Volgens persbureau AP is het gebruikelijk dat landen elkaars leiders en hun gevolg niet arresteren.

Lees verder na de advertentie

De lijfwachten zijn inmiddels met Erdogan terug op Turks grondgebied waardoor de kans op vervolging erg klein is. Op videobeelden is te zien hoe Erdogans beveiligers dinsdag inslaan op demonstranten bij de residentie van de Turkse ambassadeur in Washington. Eén vrouw werd geschopt terwijl ze op de grond lag, een andere werd bij de nek gegrepen. Negen mensen raakten gewond. Amerikaanse politieagenten probeerden in te grijpen.



De Republikeinse politicus John McCain wil dat de regering veel hardere maatregelen neemt na het geweld: 'hun ambassadeur verdomme het land uitgooien': 'Het is hier Turkije niet. Dit is geen derde-wereld-land.' Erdogan bezocht onder anderen Donald Trump en ging ook langs bij de ambassadeur.

De verhoudingen tussen Turkije en de Verenigde Staten staan al onder druk om de verschillende aanpak van Islamitische Staat. Turkije wil niet dat de Amerikanen Koerden steunen in de strijd tegen de terreurorganisatie. Volgens de Turkse ambassade waren de demonstranten gelieerd aan de Koerdische PKK-beweging. Op beelden van het geweld is te zien hoe Erdogan van uit zijn auto toekijkt. Buitenlandse Zaken noemt het incident 'zeer zorgwekkend'. Ook de burgemeester van Washington reageerde boos op het geweld.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.