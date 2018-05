Erdogan vindt het prachtig, voetballers op audiëntie in verkiezingstijd

De Duitse voetbalinternationals Mezut Özil en Ilkay Gündogan gingen maandag op audiëntie bij de Turkse president en brachten beiden een cadeautje mee in de vorm van een wedstrijdshirt.

De Turkse president had midden in zijn verkiezingscampagne (op 24 juni zijn er vervroegde verkiezingen) wel even tijd voor beide profvoetballers. Voor Erdogan een welkome ontmoeting tijdens zijn charmeoffensief, want topspelers zijn altijd welkome fans om te hebben én om in te zetten. Zeker omdat Özil en Gündogan ook Duitsers zijn. Het is Erdogan verboden om in Duitsland campagne te voeren, maar op deze manier deed hij dat op slinkse wijze toch.

De bijeenkomst kon dus moeilijk anders worden gezien dan als een publiciteitsstunt. Helemaal omdat Gündogan met stift 'Met respect voor mijn hooggeachte president' op zijn shirt had geschreven. Dat er in Duitsland woedende reacties op kwamen (Duitsland en Turkije liggen elkaar niet alleen om sportieve redenen niet goed), nam Erdogan ook voor lief. Zelfs bondskanselier Angela Merkel reageerde. Volgens haar nodigde de ontmoeting van de Duitse topspelers uit tot misverstanden.

Van der Weijden zit sinds deze week wel in de gemeenteraad van Waalwijk. Ook daar was hij lijstduwer, maar hij kreeg voldoende voorkeurstemmen.

Sporters manifesteren zich ook op andere vlakken politiek. Nou ja, voornamelijk als lijstduwer dan. Ook in Nederland. Want wie stonden er bij de afgelopen verkiezingen als lijstduwers ingeschreven? Onder andere zwemmer Maarten van der Weijden voor de VVD en voetbalcoach Foppe de Haan voor de PvdA. In de Tweede Kamer kwamen ze niet.

Dat Erdogan sporters gebruikt voor een politieke boodschap, is zeker geen nieuw fenomeen. In Amerika gebeurt het regelmatig dat kandidaten voor de presidentsverkiezingen hulp inroepen van bekende topsporters. Zo meldde Donald Trump meerdere malen trots dat oud-bokser Mike Tyson op hem zou stemmen.

Driedelig grijs

Bij de afgelopen raadsverkiezingen had de Haagse partij Groep de Mos in eerste instantie liefst twee sporters op de lijst staan. Darter Raymond van Barneveld én ADO-speler Tom Beugelsdijk ('Rustaagh'). Die laatste trok zich terug, omdat ADO vond dat de verdediger vanwege politieke activiteiten mogelijk niet genoeg aandacht meer kon geven aan de voetbalcompetitie.

Het verhaal van Peter Houtman, oud-speler en stadionspeaker van Feyenoord, is bijzonder. Zoals Trouw in de rubriek Plein 2 in januari al schreef: 'In 2010 werd hij lijstduwer van Onafhankelijk Nieuw Spijkenisse en kreeg pardoes 353 stemmen, genoeg voor een zetel. Houtman dacht er een weekend over na, waarna hij toehapte. "Maar de mensen moeten niet van me verwachten dat ik in driedelig grijs en met mijn aktentas op het gemeentehuis zal verschijnen. Peet blijft wel gewoon Peet."'

Nog even terug naar de Erdogan-foto. Ook de Duitse international Emre Can (Liverpool) kon bij Erdogan op bezoek, maar hij bedankte. Hij werd geen pion in het politieke spel. Gündogan was dat overigens ook niet, vond hij. In een verklaring verantwoordde hij zich met een retorische vraag: "Moeten we dan onbeleefd zijn tegen de president van het vaderland van onze familie?"