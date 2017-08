Erdogan verplicht Guantánamo-pak voor coupverdachten na T-shirt-incident

De Turkse president Tayyip Erdogan zaterdag bij een toespraak in Malatya waar hij zijn uniform-plannen bekendmaakte. © AP

Erdogan zei eerder al dat de coupverdachten broekpakken moesten dragen zoals terreurverdachten in de Amerikaanse militaire gevangenis Guantánamo Bay. Zaterdag maakte hij de details bekend van zijn plan: wie verdacht wordt van terreur draagt een amandelkleurige broek en jasje, wie verdacht wordt van deelname aan de staatsgreep van vorig jaar krijgt een amandelkleurige jumpsuit aan. 'Zo zal de wereld kennis met hen maken', aldus Erdogan in een toespraak. 'Ze mogen niet meer dragen wat ze willen.'



Vorige maand verscheen een verdachte militair in de rechtbank met op zijn shirt het Engelstalige 'Hero'. De rechter legde de zitting tijdelijk stil omdat er hevige discussies ontstonden door de kleding. De actie kreeg navolging onder critici van Erdogan. Volgens Turkse media zijn sindsdien tientallen mensen opgepakt voor het dragen van een Hero-shirt. Ze worden verdacht van terreurpropaganda. Sinds de poging tot een staatsgreep in juli 2016 heeft de Turkse regering meer dan 50.000 mensen opgepakt.

De politie arresteert eind juli mensen in Antalya die een hero-shirt dragen. © AFP

