Erdogan richt pijlen op seculiere oppositiepartij

Normaal gesproken gaat de verkiezing van een provinciale afdelingsvoorzitter in Turkije zonder al te veel ophef voorbij. Maar niets is normaal in de huidige Turkse politiek. Nadat Canan Kaftancioglu door de seculiere oppositiepartij CHP in Istanbul in haar nieuwe functie gekozen was kreeg ze eerst een publieke haatcampagne over zich heen en vervolgens een onderzoek van de openbaar aanklager aan haar broek.

Aanleiding vormen twee tweets die Kaftancioglu enkele jaren geleden schreef. In de ene kondigde ze aan de herdenking van de Armeense genocide bij te wonen. In de andere noemde ze de staat een seriemoordenaar. Dit naar aanleiding van de dood van Berkin Elvan, de tiener die tijdens de Gezipark-protesten werd neergeschoten door een politieagent met een traangasbusje en in 2014 overleed.

President Erdogan greep de gelegenheid te baat om Kaftancioglu en haar partij de les te lezen: "Door van een Armeense genocide te spreken, wordt ons volk en onze geschiedenis door het slijk gehaald", zei hij tijdens een wekelijkse partijbijeenkomst.

Ook werd Kaftancioglu beschuldigd van het steunen van terreur. Ze was (lachend) vastgelegd met de inmiddels gevangen leider van de pro-Koerdische HDP, Selahattin Demirtas. In een toespraak bij de aanvaarding van haar nieuwe baan wierp ze de aanvallen koeltjes van zich: "Als gekozen volksvertegenwoordiger en verdediger van vrouwenrechten en mensenrechten bepaal ik zelf met wie ik op de foto ga."