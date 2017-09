Erdogan noemt Koerdisch referendum 'verraad'

Dat verraad is voor de Turkse president een bijna persoonlijke zaak. Ankara heeft in de loop der jaren onder Erdogan een sterke band met de Koerden in Irak opgebouwd. Turkije is de grootste investeerder in de Koerdische regio, handelt er jaarlijks voor miljarden euro’s mee, en krijgt van de autoriteiten in Erbil hulp bij het bestrijden van de PKK - de Koerdische organisatie die in Turkije strijdt voor afscheiding en daarbij de bergen van Noord-Irak gebruikt als uitvalsbasis.

Lees verder na de advertentie

De vriendschap kent echter grenzen. Met name de onafhankelijkheidswens van de Iraakse Koerden, die maandag overweldigend ‘ja’ stemden in hun referendum (de officiële uitslag volgt waarschijnlijk morgen) is voor Ankara onacceptabel. Die zou een ‘fout’ voorbeeld voor miljoenen Turkse Koerden kunnen vormen. Om dezelfde reden zijn de Iraanse en Syrische autoriteiten gekant tegen de Koerdische afscheidingsplannen. Teheran stuurde vandaag nog straaljagers naar het noordwesten van Iran omdat daar Koerden de straat op gingen om hun steun uit te spreken voor hun Iraakse broedervolk.

De Koerden vormen het grootste volk dat na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk, precies een eeuw geleden, zonder nationale staat kwam te zitten