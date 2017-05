Erdogan en Trump prijzen hun ‘geweldige relatie’

“We hebben een geweldige relatie en die zullen we nog versterken”, zei Trump na zijn gesprek met de Turkse president. Erdogan noemde de ontmoeting tussen de twee Navo-partners ‘historisch’.

De Turkse president zei dat zijn land ‘nooit zal instemmen’ met een rol voor de Syrische Koerden in de strijd in Syrië. “Er is geen plaats voor terroristische organisaties in de toekomst van onze regio.” Turkije ziet de Koerdische YPG-militie in Syrië als een verlengstuk van de PKK. Met die organisatie vecht het Turkse leger in het zuidoosten van het land.

De VS maakten een week geleden bekend dat ze de Koerdische strijders in Syrië gaan bewapenen. In de strijd om Raqqa, de hoofdstad van IS, zijn de Koerden voor de Amerikanen de meest effectieve bondgenoot op de grond. Zij kregen al langer luchtsteun, binnenkort komen daar mortieren, machinegeweren en lichte pantserwagens bij.

