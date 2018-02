Erdogan en het huilende martelaarmeisje

Erdogan sprak zaterdag voor een lokaal congres van zijn AK-partij in de Zuid-Turkse stad Kahramanmaras. Toen zijn oog viel op een in militair uniform gehuld meisje, trok hij haar - huilend en al - het podium op. "Kijk wat je hier ziet", riep hij de zaal enthousiast toe. "Ze heeft een Turkse vlag in haar zak. Als ze martelaar wordt, zullen we een vlag over haar lichaam leggen, als God het wil." Nadat het meisje beaamd had dat ze tot alles bereid was, kuste de president haar en liet haar weer gaan.

Vooral de opmerking over het potentiële martelaarschap van een kind, joeg menigeen in Turkije op de kast. Hoe kies is het om over de dood van een kind te spreken, en er dan ook nog 'als God het wil' aan toe te voegen? Sowieso menen Erdogans tegenstanders dat hij mensen en gelegenheden zoals begrafenissen misbruikt om politieke propaganda te bedrijven. Erdogans opjuttende woorden sloegen bij zijn eigen achterban in ieder geval aan. 'Baas! Neem ons mee naar Afrin!', klonk het.

Het congres stond in het teken van de strijd in die Syrische regio, waar Turkse militairen vechten tegen Koerdische strijders van de YPG-militie. Ondanks een resolutie van de VN-Veiligheidsraad, die dit weekeinde besloot tot een dertig-daags bestand in heel Syrië, gaat die strijd gewoon door: de Turkse overheid voelt zich niet gebonden aan de resolutie omdat ze de YPG beschouwt als terreurorganisatie. Zelfs stuurt ze extra politie-eenheden naar Afrin, waarschijnlijk om te vechten in stedelijk gebied.