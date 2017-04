Erasmus MC probeert chemopomp bij kanker

Een onderhuids chemopompje kan er mogelijk voor zorgen dat patiënten met darmkanker die is uitgezaaid naar de lever langer leven. Dat suggereert onderzoek waar het Erasmus MC bij betrokken was, dat vandaag gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of clinical oncology.

Het betreft een in de jaren negentig bedachte methode. De pomp, die zo groot is als een vuist en iets wegheeft van een hotelbel, is in Nederland niet beschikbaar.

Chirurg-oncoloog Bas Groot Koerkamp voerde zijn onderzoek uit onder 2400 patiënten in een Amerikaans oncologisch ziekenhuis. Daar wordt de pomp al twintig jaar gebruikt bij uitzaaiingen van darmkanker in de lever. Na een operatie om kankercellen te verwijderen, wordt de pomp geplaatst, die om de twee weken cellen doodt die na de operatie uitgroeien tot kanker. Groot Koerkamp vergeleek 1600 patiënten die na de operatie alleen een chemobehandeling kregen met 800 patiënten die een pomp en een behandeling kregen. “Deze studie is revolutionair omdat de pomp een extra verschil in overleving geeft van twee jaar. In kankeronderzoek is twee maanden erbij al veel.”

Of die twee jaar echt aan de pomp te danken zijn, is nog de vraag. Misschien waren de patiënten met pomp van zichzelf al kansrijker, omdat ze jonger waren bijvoorbeeld, of vitaler. In de medische wetenschap is een behandeling pas echt bewezen wanneer hij direct vergeleken is met het alternatief, in een onderzoek waarbij de patiënten per toeval verdeeld zijn in twee groepen.

Het is de bedoeling dat in het najaar 230 patiënten een pomp krijgen

Daarom is er meer onderzoek nodig. Dat gaat Groot Koerkamp in het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis uitvoeren. Hij begint met tien patiënten om de veiligheid van het onderzoek te testen. Het is de bedoeling dat in het najaar 230 patiënten een pomp krijgen.

Het medicijn dat wordt rondgepompt is nog niet geregistreerd in Europa. Volgens Groot Koerkamp zijn farmaceuten daar niet zo happig op omdat het de prijs van een paracetamolletje heeft. Nieuwe kankerbehandelingen kosten tegenwoordig tienduizend euro of meer, dus daar wordt aanzienlijk meer winst op gemaakt. In Nederland zijn er jaarlijks ongeveer 1500 patiënten met in de lever uitgezaaide darmkanker. Bij tachtig procent komt de kanker na een operatie terug. “De resultaten zijn veelbelovend, maar er is meer bewijs nodig. Zij moeten geen valse hoop krijgen”, aldus Groot Koerkamp.

