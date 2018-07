Er zweeft volgend jaar een enorme, gele stekkerdoos boven de Noordzee, formaat Eiffeltoren

Een enorm stalen bouwwerk ligt in Schiedam op de kade, niet ver van de Rotterdamse haven. Het felgele gevaarte glimt in de brandende middagzon en doet qua formaat niet veel onder voor de eerste etage van de Eiffeltoren. Maar dit stalen raamwerk staat er niet voor de sier: het is een onderstel voor een grote transformator die op zee komt te staan. Deze vormt de verbinding tussen een nog aan te leggen windpark en het hoogspanningsnet op het vaste land.

Langzaam komt de stalen kolos in beweging: het onderstel wordt op modulaire platformwagens alvast naar de rand van de kade gereden. Klaar voor de tocht naar zee die morgen aanvangt. De 1024 rubberen wielen sissen onder de druk van 3000 ton staal op het gloeiendhete asfalt. Maar de mannen van HSM Offshore, de Hollandse Staalbouw Maatschappij, hebben dit varkentje wel vaker gewassen. Het bedrijf levert sinds 1962 dergelijke constructies voor offshore.

"Om alle stroom in het juiste voltage aan wal te krijgen gebruiken we transformatoren op zee. Eén daarvan komt te liggen op het onderstel van HSM. De windmolens worden gekoppeld aan de transformator door middel van kabels op de bodem van de zee", vertelt René Postulart. Hij is manager bij Tennet en coördineert projecten op de Noordzee.

Alleen, het klantenbestand van HSM vergroent. Van olie en gas naar bijvoorbeeld duurzame energie. In dit geval Tennet, beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnetwerk. Vanaf volgend jaar moeten de eerste huishoudens aangesloten zijn op groene stroom van een nieuw windpark, 22 kilometer uit de kust van het Zeeuwse Borssele. Daar wekken 96 windmolens in de toekomst 1400 megawatt stroom op, ongeveer voldoende voor de steden Rotterdam en Amsterdam.

Bed van stenen

Er zweeft vanaf volgend jaar dus een enorme stekkerdoos boven de zee, zo'n 25 meter boven het klotsende water. Een kraanschip tilt het onderstel in zee op een aangelegd bed van stenen, zodat stroming de stabiliteit van de transformator niet in gevaar kan brengen. Voor de zekerheid worden heipalen met een diameter van 2 meter zo'n 50 meter in de grond geslagen zodat de zware last niet kan verschuiven.

Op de bouwplaats van HSM heeft het stalen onderstel inmiddels een meter of twintig afgelegd. Enige trots is bij projectleider Martin Kooijman van het staalbedrijf zichtbaar. Hij wist de zweetdruppels van zijn voorhoofd. "Dit is het 27ste jacket (onderstel. red.) dat we opleveren. Hoe lang we hieraan hebben gewerkt? Toch al snel een klein jaar. Lassen, verven, noem het maar op. En op het laatst hebben we de losse delen op elkaar gezet. Nu is hij klaar voor de tocht naar zee."

In totaal komen er vijf transformatoren in zee te staan die stroom van drie verschillende windparken gaan verwerken. In 2023 moeten deze windparken in gebruik zijn: goed voor ruim eenvijfde van de totale Nederlandse vraag naar stroom.