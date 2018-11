Er zijn weer meer langdurig zieken, vooral 60-plussers

Het waren vorig jaar al schokkende cijfers: het aantal langdurig zieke werknemers boven de 60 jaar was in vier jaar tijd verdubbeld. De meest recente cijfers laten een nog sterkere stijging zien: in vijf jaar tijd is het aantal zieke 60-plussers met een vast arbeidscontract verdrievoudigd. Dat komt deels door de hogere pensioenleeftijd waardoor mensen langer moeten doorwerken, zegt de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) die de cijfers bijhoudt.

Het UWV telde dat in 2017 bijna vijftienduizend ouderen al 42 weken ziek zijn. Dat waren er in 2012 nog geen vijfduizend. Dat is een ongekend snelle stijging. Naast de hogere AOW-leeftijd speelt ook mee dat er meer ouderen zijn die werken. Er zijn met name veel meer oudere vrouwen met een vaste baan. Toch verklaart dat niet de gehele stijging, meldt UWV in haar Kennisverslag 2018. Maar over andere oorzaken kan de uitkeringsorganisatie alleen gissen.

In totaal waren er vorig jaar 90.800 werknemers langer dan negen maanden ziek. Dat zijn er ruim tienduizend meer dan het jaar ervoor. Het UWV weet niet waarom dat zo is. Er is een toename in alle leeftijdsgroepen. Het eerste half jaar van 2018 belooft ook niet veel goeds, want die laat daar nog eens een stijging zien van 14 procent. Als dat in de tweede helft van het jaar zo doorzet, komt de grens van honderdduizend in zicht.

Groei, groei, groei Nergens was de stijging zo hoog als bij de 60-plussers. In 2012 was nog maar 7 procent van alle langdurig zieken ouder dan 60 jaar. In 2017 lag dat al op 16 procent. De aantallen zijn zorgwekkend omdat doorgaans een kwart van hen ruim een jaar later een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wia) aanvraagt. Het aantal Wia-aanvragen blijft ook maar toenemen. Wel ietsje minder hard dan in voorgaande jaren, waardoor UWV geruststellend kan zeggen dat er “een afnemende groei” is. Maar groei is wel groei. Over de uitzonderlijk forse stijging van het aantal nieuwe Wia-aanvragen in 2016 zei het UWV nog dat het een gevolg was van de economische crisis. Ze schrok wel dat de instroom destijds plots met 12 procent toenam vergeleken met het jaar ervoor. In de eerste helft van 2018 is er een groei van 3 procent. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken is bezig met plannen om het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering lastiger te maken. Op die manier wil het kabinet zo’n honderd à tweehonderd miljoen euro besparen op de Wia. Volgende week praat Koolmees daarover met de Tweede Kamer als de begroting van zijn ministerie wordt behandeld.

