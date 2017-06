Er zijn minstens drie hongerige wolven in Nederland

In het Groningse Oldambt, bij Finsterwolde, ligt het dorpje Hongerige Wolf. Jaarlijks wordt daar een festival gehouden, waarvoor alle zeventig inwoners zich inzetten. In Overijssel, ten oosten van Ommen, ligt een gebied dat Hongerige Wolf wordt genoemd; ter plaatse zijn een café-restaurant, een bungalowpark en een benzinestation daarnaar vernoemd. Westelijker in Overijssel, bij IJhorst, ligt een woonboerderij die in de twintiger jaren van de vorige eeuw Hongerige Wolf genoemd werd, naar het gebied daar.

Dat zou dan gecombineerd kunnen worden met 'draaikolk', de betekenis van het vrouwelijke woord wolf

Het boerengedoe annex café Hongerige Wolf bij Wedde in Groningen brandde rond de laatste eeuwwisseling geheel af en is nooit meer herbouwd.

De vraag is natuurlijk waar die naam vandaan komt. Daar zijn vele verhalen over, zoals dat van jonkvrouwe Ida van Eerde die in februari 1379 te paard bij Ommen werd aangevallen door een roedel wolven, maar gered werd door jonker Rudolf van Collendoorn - zij leefden nog lang en gelukkig.

Zinniger is de onbewezen theorie dat 'hongerig' samenhangt met Hongher of Ungher en dan verwijst naar pleisterplaatsen van Hongaarse zigeuners die in vroeger eeuwen daar rondtrokken. Dat zou dan gecombineerd kunnen worden met 'draaikolk', de betekenis van het vrouwelijke woord wolf. Voor die theorie zijn wel argumenten aan te voeren, zoals bijvoorbeeld dat er vaak sprake is van gebieden en dat er ter plaatse ook landerijen zijn die Hongerij heten.

Ten slotte: zo'n vijftig km ten noorden van Hamburg ligt in Sleeswijk-Holstein het plaatsje Hungriger Wolf. Ook daar wordt alleen maar gegist naar een naamsverklaring.

