Er zijn geen aanwijzingen dat de Trouw-redactie schrijvers voortrekt

"Het leven is lijden", zegt de chef van het katern. Uitgevers en auteurs willen dat hun boeken in Letter & Geest of elders in de krant aandacht krijgen. De redactie beslist hierover. Meestal blijft aandacht achterwege. Vaker neemt de redactie zelf het initiatief. Als voorbeeld van dit laatste noemt de chef de bewerkte passage uit een onlangs verschenen boek van Trouw-correspondent Niels Posthumus, in Letter & Geest van 24 juni. De tekst over tegenstellingen tussen zwart en wit in Zuid-Afrika paste goed bij een ander verhaal in het katern over hetzelfde onderwerp.

Lees verder na de advertentie

Er zijn genoeg boeken van eigen collega's die in de krant onbesproken blijven

Soms vragen ook auteurs die als Trouw-redacteur, correspondent, columnist of anderszins aan de krant zijn verbonden - al of niet via de uitgever - rond de presentatie van hun boek om een interview of voorpublicatie in Letter & Geest. "Onderwerp en inhoud moeten aansluiten bij het karakter van het katern", zegt de chef. "Als het boek aan elkaar geschreven stukken bevat van bijvoorbeeld eerdere columns of andere schrijfsels van de auteur zien we ervan af. Die verhalen zijn immers uit de krant bekend. Voor de auteur is zijn band met Trouw dan een nadeel. Sommigen vinden dat gekroonde waanzin, anderen hebben begrip."

Regelmatig leidt het niet bespreken van nieuwe boeken tot vragen van auteurs, die veronderstellen dat Trouw eigen redacteuren, correspondenten en columnisten voortrekt bij de aandacht voor boeken die zij schrijven. Aanwijzingen of redenen hiervoor zijn er niet. Er zijn genoeg boeken van eigen collega's die in de krant onbesproken blijven.

Kritiek De redacteur literatuur van de redactie cultuur & media krijgt juist kritiek van eigen (ex-)redacteuren en anderszins bij de krant betrokken medewerkers omdat hun boek geen aandacht krijgt. "Een enkeling is bescheiden waar het zijn nieuwe boek betreft", zegt de redacteur literatuur. "De meesten rekenen erop dat zij bij 'hun' krant een streepje voor hebben. Maar het is niet zo dat ze automatisch recht hebben op aandacht. Elk boek wordt beoordeeld als alle andere." Kan en wil de krant iets met het boek? Zo ja, in de krant ermee. Zo niet, volgend boek beter Je kunt bot stellen dat een bui vanzelf overwaait. Een aandachtspunt is dat een afwijzing collegiale verhoudingen kan schaden. Een ongemakkelijk gevoel geeft afwijzing van een boek van eigen redacteuren toch al. Een journalist, verbonden aan de krant, toont trots zijn boek bij zijn redactie. Dat hij vanuit zijn perspectief redactionele aandacht verwacht, is niet vreemd. De redactie kan daar journalistiek niets mee. Er is geen morele verplichting. Kan en wil de krant iets met het boek? Zo ja, in de krant ermee. Zo niet, volgend boek beter. In dat laatste geval blijft over een onbestemd gevoel bij zowel de auteur als bij de redacteur literatuur. "Het is een delicaat onderwerp", zegt deze laatste. "De verwachtingen van (ex-)collega's die een boek hebben geschreven, zijn soms te hoog. Als 'nee' volgt, komt er druk, incidenteel van hun uitgevers. Dat maakt het vanuit collegiaal oogpunt ongemakkelijk. Als een ex-collega een nieuw boek heeft en wij doen er niets mee, nodig ik hem uit voor een toelichting. Dat is 'het streepje voor' dat hij heeft en het verschil met externe schrijvers die we niet kennen en niet uitnodigen." Letter & Geest omvat naast opiniërende artikelen, essays en interviews ook recensies. De redacteur literatuur interviewt daarnaast schrijvers, voornamelijk voor de pagina's cultuur & media. Om de schijn van voortrekken te vermijden, kan het nuttig zijn auteurs van buiten én binnen Trouw nog eens te wijzen op de onafhankelijkheid van alle verzamelde literatuurcritici van de krant. Lees ook: Wisselwerking redactie en lezer als kwaliteitsmeter

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.