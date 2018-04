Er woedt (g)een handelsoorlog tussen China en de VS

De VS dreigt op ruim 1300 Chinese producten invoerheffingen in te voeren en prompt komt China met tegenmaatregelen: heffingen op 106 Amerikaanse producten waaronder vliegtuigen, sojabonen, auto’s en bevroren rundvlees.

De regering-Trump hoopt met de heffingen, of de dreiging daarmee, twee problemen aan te pakken. Allereerst het handelstekort dat de VS met China heeft. Volgens Amerikaanse cijfers bedraagt dat tekort 375 miljard dollar en Trump wil dat met zo’n 100 miljard verlagen.

Het tweede probleem is de diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom. Volgens de VS schendt China patenten en handelsmerken en probeert het land op allerlei dubieuze manieren aan technische kennis uit de VS te komen, onder meer door diefstal, cyberaanvallen en door kennis te ontfutselen aan Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn.

China ontkent de meeste beschuldigingen en zal de Amerikaanse heffingen aankaarten bij de Wereldhandelsorganisatie. Dat is de organisatie die oordeelt of heffingen (on)terecht worden ingevoerd.

Die diefstal steekt de VS vooral omdat China wil uitgroeien tot een grootmacht op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, halfgeleiders, biotechnologie, elektrische voertuigen, luchtvaart en robotica. Die ambitie legde China in 2015 vast in het plan Made in China 2025. Dat plan komt er vrij vertaald op neer dat China, nu de werkplaats van de wereld, rond 2025 de toon aan wil geven op technologisch gebied. Volgens de VS poogt China die dominante positie deels te verwerven door zich Amerikaanse kennis toe te eigenen.

'Dwaze of incompetente mensen'

Of de heffingen er komen, is onzeker. Sowieso niet voor de 22ste mei. Amerikaanse bedrijven hebben tot die dag de tijd om te reageren op de lijst en de plannen met de heffingen. Een week ervoor is er een hoorzitting over in de Senaat. In de VS is weerstand tegen de heffingen, omdat die veel producten duurder zullen maken. Wanneer China zijn heffingen op de 106 Amerikaanse producten wil invoeren, is niet duidelijk.

Terwijl in de VS volop werd gespeculeerd op die naderende handelsoorlog – en de negatieve gevolgen daarvan - en de koersen op de effectenbeurzen in West-Europa daalden, tweette president Trump gistermiddag dat er geen handelsoorlog is tussen China en de VS. Die oorlog is, aldus Trump, ‘jaren geleden al verloren door de dwaze of incompetente mensen die de VS hebben vertegenwoordigd.