Er wacht Feyenoord en Van Bronckhorst opnieuw een zware fase

Op het eerste gezicht lijkt het een persconferentie als alle andere, maar achter de spreektafel, gistermiddag in stadion De Kuip, zit een strijdbare, soms emotioneel betogende trainer van Feyenoord.

Giovanni van Bronckhorst voelt de druk. Hij voelt de schijnwerpers. Zeker na de verloren seizoensopening bij het gepromoveerde De Graafschap (2-0) en het sombere vooruitzicht in de derde voorronde van de Europa League, waarin Feyenoord vanavond een 4-0-nederlaag tegen het Slowaakse Trencin ongedaan moet zien te maken.

Van Bronckhorst doorstaat het vragenvuur beheerst. Soms met een vleugje humor, dan weer met realiteitszin over de moeilijke opdracht die zijn elftal te wachten staat, maar bovenal als een gentleman; iemand die de club Feyenoord en zijn spelers nooit in diskrediet zal brengen.

Of het een kwaliteitsverhaal is dat Feyenoord zo'n desastreuze seizoensstart beleeft? Van Bronckhorst omzeilt de vraag kundig. "Dat is aan jullie om te beoordelen", zegt hij, voorzichtig nippend aan een glas water.

Middelen te beperkt

Dat doen we dan maar. Vijf prijzen in ruim drie seizoenen won Van Bronckhorst (43) met Feyenoord. Degenen die hoopten of - tegen beter weten in - verwachtten dat dit succes als fundament zou dienen voor een even glansrijk vervolg, komen bedrogen uit. Daarvoor heeft de Feyenoord-coach te beperkte middelen. Neem alleen al Boëtius, die als 24-jarige nog steeds de grillen van een ongehoorzame tiener vertoont. Zondag moest hij, terwijl Feyenoord al met tien man speelde, met twee keer geel het veld verlaten. Valt daar tegenop te coachen? Van Bronckhorst gaf een krachtig statement door Boëtius buiten de selectie voor de wedstrijd tegen Trencin te houden. Over de nabije toekomst van zijn linksbuiten: "Het wordt een heel moeilijk verhaal voor Jean-Paul."

Maar daarmee is het nog niet klaar. Er zitten te veel hiaten in het elftal van Feyenoord. Zie ook Toornstra, een voetballer die als 29-jarige zal inzien dat zijn plafond zo langzamerhand is bereikt. Hetzelfde geldt voor verdediger Van der Heijden.

Van Bronckhorst moet het er maar mee doen. De trainer legde zondag na de nederlaag bij De Graafschap zijn lot in handen van de spelersgroep, berichtte Voetbal International gisteren. Of er nog vertrouwen in hem was. De spelersgroep antwoordde bevestigend. Van Bronckhorst, ontdaan dat het nieuws op straat ligt: "Ik ben een trainer die zijn gevoel laat spreken en stel me ook kwetsbaar op." Geëmotioneerd vervolgend: "Ik heb vertrouwen en geloof in mijn groep. Daar zal ik ook altijd voor staan. Misschien nu nog wel meer dan ooit."

Het is niet de eerste crisis die Van Bronckhorst moet zien te overleven bij Feyenoord. In zijn eerste seizoen verloor hij na de winterstop zeven keer op rij en werd de hulp ingeroepen van voormalig bondscoach Advocaat. Vorig seizoen, toen titelprolongatie al voor de winterstop uit zich was verdwenen, liep de achterstand op landskampioen PSV op tot zeventien punten. Nu wacht Van Bronckhorst opnieuw een zware fase.

Of hij daarbij is voorzien van voldoende leiderschap; spelers die opstaan om hun trainer door de storm te loodsen? Van Bronckhorst meent van wel. "Ik heb een aanvoerder en spelers met ervaring, maar uiteindelijk is het van belang dat elke speler in mijn selectie een leider kan zijn", stelt hij.

Aanvoerder Van Persie probeerde het in ieder geval positief te houden. "Je kan een keer een wedstrijd verliezen, toch?" haalde hij zijn schouders op tijdens de persconferentie. "Het is vervelend, maar het is niet het einde van de wereld. Als ik kijk naar hoe we trainen, naar onze pass- en trapvormen, dan is dat van minimaal hetzelfde niveau als bij Arsenal of Manchester United." Even later eraan toevoegend: "Als ik zie hoe iedereen bezig is met voetbal en beter worden, dan kun je niet meer vragen dan dit."