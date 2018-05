Er rijden meer stekkerauto's rond, maar een echte omslag blijft uit

In Nederland zijn vorig jaar 8200 volledig elektrische auto’s verkocht. Dat zijn er bijna de helft meer dan in 2016, toen er 4200 exemplaren werden aangeschaft. Toch is van een echte doorbraak van de e-auto nog altijd geen sprake. De 8200 auto’s staan gelijk aan 2,66 procent van het totaal aantal personenwagens dat in 2017 in Nederland werd verkocht.

Dat percentage is, Europees gezien, dan weer wel behoorlijk hoog. Alleen in Zweden werden relatief gezien meer e-auto’s verkocht – 5,2 procent van het totaal aantal verkochte personenauto’s. In België en Finland lag dat percentage een fractie lager dan in Nederland. In Italië en Oost-Europese EU-landen zijn e-auto’s een zeldzaamheid.

Op 1 januari reden bijna 22.000 volledig elektrische auto’s rond in Nederland

Het e-autoland bij uitstek is overigens Noorwegen. Daar is ongeveer een derde van alle nieuw verkochte auto’s een elektrische. Noorwegen is geen EU-lid.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat vrijdag cijfers over de verkopen van e-auto’s publiceerde, reden er op 1 januari bijna 22.000 volledig elektrische auto’s rond in Nederland. Dat is ongeveer een kwart procent van het totaal aantal auto’s dat in Nederland is geregistreerd. Het aantal hybride auto’s (met een elektromotor en een verbrandingsmotor) met een stekker bedroeg op die datum ruim 97.000.

Hybrides De verkoop van hybrides met een stekker liep vorig jaar sterk terug. Er werden er 1800 van verkocht in 2017 tegen ruim 18.000 in 2016 en 41.200 in 2015. Die daling heeft een fiscale oorzaak. De fiscale bijtelling voor stekkerhybrides steeg van 7 procent in 2015 tot 22 procent in 2017. Dat laatste tarief geldt ook voor benzine- en dieselauto’s. Nu het fiscale voordeel voor hybride-stekkerauto’s is verdwenen, zijn ze uit de gratie geraakt bij de autokopers. In 2015 werden er, met het oog op het afschaffen van het fiscale voordeel, juist veel stekkerhybrides gekocht. Er stonden begin dit jaar 150.000 gewone hybrides (zonder stekker) in Nederland geregistreerd. In Europa is de Renault Zoe de meest verkochte e-auto Het meest verkochte e-merk in Nederland is Tesla. De Tesla S en de Tesla X zijn de twee meest verkochte modellen, gevolgd door de Hyundai Ioniq. Tesla is ook wereldwijd de grootste op het gebied van e-auto’s. Het bedrijf hoopt met zijn nieuwe model (E), een elektrische middenklasser, de verkoopcijfers verder op te krikken, maar de productie van het nieuwe model blijft achter bij de verwachtingen: de nieuwe fabriek waar de E wordt gemaakt kampt met aanloopproblemen. In Europa is de Renault Zoe de meest verkochte e-auto, gevolgd door de Nissan Leaf en de BMW i3.