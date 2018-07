Er lijkt geen einde te komen aan de groei van chipmaker ASML

Het aantal medewerkers (omgerekend in voltijdsbanen) steeg in een jaar tijd met bijna 3000 tot 17.994 en het aantal tijdelijke krachten steeg met bijna 700 naar 3407. Het aantal voltijdsbanen bij ASML overschreed in het tweede kwartaal van dit jaar voor het eerst de grens van 20.000. Eind 2013 telde het bedrijf nog ruim 10.000 vaste krachten.

Verreweg de grootste ASML is al jaren verreweg de grootste producent van grote machines waarmee bedrijven als TSMC, Samsung en Intel chips maken. Omdat er in steeds meer apparaten en spullen chips worden verwerkt, stijgt de vraag naar de machines die ASML maakt. ASML verkocht in het tweede kwartaal in totaal 58 machines: 50 nieuwe en 8 gerenoveerde. Prettig voor het bedrijf was vooral de verkoop van 4 zogeheten EUV-systemen, de nieuwste generatie machines waarin ASML miljarden aan ontwikkelingsgeld heeft gestoken. De machines kosten ruim 100 miljoen euro per stuk. ASML denkt er dit jaar twintig van te verkopen en in 2019 nog eens dertig. De verkoop van machines leverde ASML in het tweede kwartaal 2 miljard euro aan omzet op. Over de eerste helft van dit jaar was dat 3,7 miljard euro. ASML is al jaren verreweg de grootste producent van grote machines waarmee bedrijven als TSMC, Samsung en Intel chips maken

Feest voor beleggers ASML verdient daarnaast geld met service en onderhoud van de machines die het verkoopt en heeft verkocht. Dat leverde in zes maanden tijd 1,2 miljard aan omzet op (vorig jaar was dat nog meer: 1,4 miljard). Al met al kwam de halfjaaromzet van ASML uit op 5 miljard euro. Vijf jaar geleden had ASML een jaar nodig om dat bedrag te halen. Op die 5 miljard aan omzet hield ASML een nettowinst van 1,1 miljard euro over. Dat staat ongeveer gelijk aan de winst over heel 2013. In vijf jaar tijd grofweg een verdubbeling van omzet en winst: voor beleggers is dat natuurlijk een feest. Eind 2013 kostte een aandeel ASML nog 68 euro, gisteren moest er voor een aandeel meer dan 180 euro worden afgetikt. Het aandeel geldt al jaren als duur, maar blijft in waarde stijgen. Dat komt vooral doordat de vraag naar chips blijft toenemen en doordat ASML eigenlijk geen concurrenten meer heeft. Wie een grote machine wil kopen die chips maakt, kan niet om ASML heen. ASML-topman Peter Wennink verwacht voor het komende half jaar nog betere cijfers: een iets hogere omzet en flink hogere winstmarges.

