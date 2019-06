Er ligt een pensioenakkoord op tafel, nu is het wachten op de FNV-leden

Minister Koolmees presenteerde woensdagmorgen met zichtbaar genoegen het concept-pensioenakkoord aan de buitenwereld. Het heeft negen jaar geduurd voordat kabinet en de sociale partners overeenstemming wisten te bereiken over de herziening van het pensioenstelsel. Koolmees is ‘blij dat de polder levert’.

De hoofdpunten van het akkoord lekten gisteren al uit. Een belangrijk onderdeel van de afspraken is dat de AOW-leeftijd de komende twee jaar wordt bevroren. Daarna stijgt de pensioenleeftijd minder hard dan nu het geval is. Het wordt voor mensen met zware beroepen aantrekkelijker om enkele jaren eerder met pensioen te gaan. En zzp’ers worden straks verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Alle betrokkenen hebben goede hoop dat de pensioenen komend jaar niet hoeven te worden gekort.

Ik kan zich niet voorstellen dat een beetje vakbond instemt Geert Wilders, PVV

Koolmees presenteerde het akkoord samen met de leiders van de werkgeversorganisaties en vakbonden. Er was breed enthousiasme, maar niemand wilde te vroeg juichen. Het akkoord is pas definitief als ook de achterbannen van FNV en CNV instemmen. Gisteravond bleek bij een bijeenkomst met kaderleden van FNV dat daar veel onvrede leeft over de pensioenafspraken, vooral omdat de AOW-leeftijd niet wordt bevroren op 65 of eventueel 66 jaar. De vakbond houdt de komende anderhalve week een referendum onder de leden, waarna op zaterdag 15 juni de balans op wordt gemaakt. Een ‘nee’ van FNV brengt het pensioenakkoord in zwaar weer.

Minister Koolmees heeft er ‘vertrouwen’ in dat de vakbondsleden uiteindelijk zullen instemmen. Dat denkt ook FNV-voorzitter Han Busker. Hij noemt het akkoord ‘een hartstikke mooi resultaat’. Desondanks legt hij het zonder stemadvies aan de leden voor.

Voldoende steun Het kabinet heeft in ieder geval de zekerheid dat er voldoende politieke steun is voor het pensioenakkoord. Dankzij de vele overleggen en kopjes koffie heeft Koolmees de garantie van PvdA en GroenLinks dat zij de plannen in het parlement zullen steunen. Dat bevestigden Jesse Klaver (GroenLinks) en Lodewijk Asscher (PvdA) deze ochtend. De uitslag van de Eerste Kamerverkiezingen maken het noodzakelijk dat de coalitie steun krijgt van de oppositie voor hun plannen. Klaver en Asscher trokken tijdens de onderhandelingen gezamenlijk op, maar van echt linkse samenwerking was geen sprake. De SP haakte al snel af. De Socialistische Partij vindt het onverteerbaar dat de AOW-leeftijd niet teruggaat naar 65. Asscher zei daar vanmorgen over: “Wij willen wel graag dingen bereiken. Dat is een politieke keuze.” PvdA en GroenLinks zijn beide zeer tevreden over het akkoord dat nu op tafel ligt. Het kabinet heeft, sinds de mislukte onderhandelingen november vorig jaar, flink de portemonnee getrokken en miljarden euro’s extra toegezegd om de plannen te financieren. Beide partijleiders maken wel een voorbehoud: als in de praktijk blijkt dat het kabinet een van de afspraken niet nakomt, vervalt hun steun. Asscher gaf vanmorgen nog een advies aan de FNV-leden: “Ik ben zelf lid. En ik stem voor.” Het is de vraag of het akkoord op nog bredere politieke steun kan rekenen. De SP was dus al afgehaakt, omdat, zo betoogt partijleider Lilian Marijnissen, ‘dit vooral een grote overwinning lijkt voor de werkgevers’. PVV-voorman Geert Wilders betitelt dit pensioenakkoord als ‘bar slecht’. “Ik kan me niet voorstellen dat een beetje vakbond instemt.” Martin van Rooijen van 50Plus zegt: “Ons prachtige pensioenstelsel wordt verkwanseld.”

