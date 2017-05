Er komt een meldpunt voor zwangerschapsdiscriminatie

Het College voor de Rechten van de Mens maakte dat dinsdag bekend. Met de meldingen die binnenkomen, hoopt de toezichthouder beter zicht krijgen op de risico's die vrouwen lopen.

Discriminatie van vrouwen omdat zij in verwachting zijn of net moeder zijn geworden, komt volgens het college nog te vaak voor. Jaarlijks krijgen tienduizenden vrouwen ermee te maken volgens de toezichthouder. Sommigen raken er zelfs hun baan door kwijt, bijvoorbeeld doordat hun tijdelijke contract niet verlengd wordt, of hun flexibele arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Zwangerschap mag daar volgens de wet echter niet de reden voor zijn. Nog afgezien van baanzekerheid blijkt volgens het college dat zwangere vrouwen op de arbeidsmarkt vaker beloning of opslag mislopen en kritischer dan hun collega's gevolgd worden in hun functioneren. Vrouwen die menen daarmee te maken te hebben, kunnen vanaf maandag 22 mei met hun verhaal terecht bij het nieuwe meldpunt.

