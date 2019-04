Er komen opvallend veel Nigeriaanse migranten naar Nederland

In de eerste maanden van 2019 vroegen anderhalf keer zo veel mensen asiel aan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt vooral doordat meer Nigerianen en Iraniërs naar Nederland kwamen. Syriërs waren nog altijd de grootste groep asielzoekers, al worden die langzaam ingehaald door de Iraniërs.

Aan het eind van maart dit jaar stond de teller op 3.265 asielzoekers. Op dezelfde datum vorig jaar was dat 2.030. Dat blijkt uit vandaag openbaar gemaakte cijfers van het CBS. Zochten in de eerste maanden van 2018 nog slechts tachtig mensen uit Nigeria asiel, dit jaar waren dat er in dezelfde periode al 485. Zeven op de tien is man. Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat juist deze groep sinds afgelopen zomer snel groeide. De oorzaak daarvan is onduidelijk.

Mensensmokkelaars

Terreurorganisatie Boko Haram vormt in het noorden van Nigeria een dreiging. Homoseksuelen lopen in het hele land gevaar en meisjesbesnijdenis komt ook voor, maar het land zelf is momenteel stabiel. Daarbij is de route door de Sahara richting Europa zo goed als afgesloten.

Asielzoekers in Nederland © Trouw

Soms komen bepaalde nationaliteiten ineens veel voor in de asielcijfers omdat op een bepaalde route smokkelaars actief zijn, of komen groepen die al een tijdje in Europa zijn uiteindelijk in Nederland uit. Die laatste mogelijkheid lijkt reëel: in de asielcijfers van de EU is niet te zien dat er veel meer Nigerianen zijn gekomen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat de mensenhandel is toegenomen. Comensha, het coördinatiecentrum tegen deze misdaad, ziet ook meer Nigerianen, maar dan in de cijfers van vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel. Ook daarvoor ontbreekt een verklaring.