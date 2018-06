Er is te weinig zand om de kust te beschermen

Als de zeespiegel zo snel zal stijgen als uit de laatste voorspellingen blijkt, dan is het nog maar de vraag of er genoeg zand in de wingebieden van de Noordzee ligt om Nederland te beschermen. Bij een huidige zeespiegelstijging van 1 millimeter per jaar is er jaarlijks minstens 7 miljoen kubieke meter zand nodig. Als de nieuwste, sombere prognoses uitkomen kan het zeepeil op termijn met 20 millimeter per jaar gaan stijgen. En dan is er ieder jaar twintig keer zo veel, 140 miljoen kubieke meter zand, nodig om de kust in stand te houden.

Tijdens de Landelijke Kustdag 2018 van Nederlandse kustbeheerders schetste Stefan Aarninkhof, hoogleraar kust-waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, gisteren een somber scenario. Hij denkt zelf wel dat de Noordzee voldoende capaciteit heeft om dat zand te leveren. Natuurmonumenten is bezorgd, want voor de Belgische kustbeschermers dreigt er al een zandtekort.

Wat is het effect op het bodemleven van de Noordzee, als er zoveel zand moet worden opgezogen? Hoogleraar kust-waterbouwkunde Stefan Aarninkhof

Aarninkhof: "Je kunt je ook afvragen hoe we al dat zand aan de kust gaan krijgen.'' En, een ander probleem: wat is het effect op het bodemleven van de Noordzee, als er zoveel zand moet worden opgezogen? ,,De situatie is een tikkeltje ingewikkeld geworden'', aldus de prof.

Kustlijn observatorium Tijdens de Kustdag bespreken beheerders jaarlijks de toestand van de Nederlandse kust. Vrijwel iedere keer zijn er nieuwe ontwikkelingen die aanleiding geven het beleid bij te sturen. Ditmaal is het een wetenschappelijke publicatie in het blad Nature dat reden geeft voor zorg. Ruim twintig internationale onderzoeksgroepen, onder meer uit Nederland, concludeerden deze maand op basis van satellietmetingen dat de snelheid waarmee de ijskap van Antarctica smelt de afgelopen jaren fors is toegenomen. Het ijs van het gebied rond de Zuidpool is van grote invloed op het zeewaterpeil van de Noordzee. Als er niet wordt ingegrepen - vooral door de opwarming van de aarde tegen te gaan - dan zal over dertig jaar West-Europa, vooral Nederland, daarvan ernstige gevolg kunnen ondervinden. 60 procent van het Nederlandse grondgebied staat in beginsel bloot aan overstromingsgevaar. Tekst loopt door onder foto De voorspelling is dat de kust veel meer zandsuppletie moet gaan krijgen. © Olaf Kraak Aarninkhof nam de gelegenheid te baat om voor het gezelschap kustbeheerders te pleiten voor een Nederlands 'kustlijn observatorium', dat onderdeel moet zijn van een nieuw international netwerk van observatoria in meer landen met een kwetsbare kust. Hij hoopt dat een deel van de Nederlandse kust wordt aangewezen als een proeftuin voor klimaatmaatregelen op de lange termijn. Aarninkhof heeft zijn oog al laten vallen op de Delflandse kust, omdat daar een relatief smalle strook duinen is. Hij ziet daar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een duurzame hoogwaardige kustzone. Ook Rijkswaterstaat is bezig met een proef om de gevolgen van zeespiegelrijzing te beperken. In het Amelander zeegat bij de Waddenzee wordt onder gecontroleerde omstandigheden 5 miljoen kubieke meter zand gestort om na te gaan wat de effecten zijn van deze suppletie op de stranden en duinen en op het waterleven in het gebied. Met 35 meetsystemen op en onder water wordt de dynamiek van de zeestromen in het zeegat bekeken. Eind dit jaar worden de eerste resultaten bekend.

