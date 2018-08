Er is een tweede hittegolf op komst, hitteplan weer van kracht

Het was nog maar net opgeborgen, of het hitteplan kan weer tevoorschijn worden gehaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Nationale hitteplan opnieuw afgekondigd voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe.

De komende dagen kan de temperatuur daar volgens het KNMI oplopen naar 30 tot 35 graden. ’s Nachts wordt het niet veel koeler dan een graad of 20. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Vorige week maandag werd het hitteplan ook al geactiveerd, tot afgelopen zaterdag toen het weer wat koeler werd. De oproep blijft hetzelfde: zorg goed voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken, vermijd te veel lichamelijke inspanning, drink genoeg en zorg dat uw woning koel blijft. Daarmee kunnen gezondheidsproblemen zoveel mogelijk beperkt worden, aldus het RIVM.

Er was vorige week de nodige kritiek op het hitteplan. Volgens critici staat het plan vol open deuren. Maar het RIVM stelt dat het hitteplan meer dan tien jaar geleden is ingevoerd naar aanleiding van het hoge aantal doden onder ouderen in voorgaande jaren.

De komende twee weken stijgt het neerslagtekort naar 308 milimeter. Dat is hoger dan in dezelfde periode in 1976, dat geldt als het recordjaar tot nu toe.

Dit betekent dat de vraag naar water groter is dan het aanbod. De afgelopen tijd is er te weinig regen gevallen en kwam er niet genoeg water via de rivieren ons land binnen. Door de hitte is bovendien veel water verdampt.

Langste hittegolf ooit

Het zuiden en oosten van Nederland hebben ondertussen te maken

met de langste hittegolf die ooit in Nederland is gemeten. Het is er al 22

dagen achter elkaar warmer dan 25 graden Celsius en regelmatig ook boven de 30 graden Celsius, aldus Weeronline.

Door die langdurige hitte wordt vandaag het record uit 1994 geëvenaard.

Toen was het in het Limburgse Arcen van 10 tot en met 31 juli erg warm. Deze

keer is het einde van de reeks warme en tropische dagen nog niet in zicht, dus

naar alle verwachting wordt er vrijdag een nieuw warmterecord gevestigd, zegt

Weeronline.

De hittegolf begon op 12 juli in Limburg, Brabant,Gelderland en Twente. Een groot deel van dat gebied is ook het droogste van Nederland. Die droogte heeft ook effect op de waterstand van rivieren. Zo is de bodem van de oever van de Rijn gescheurd. Het waterpeil daalt dagelijks en een opleving van de waterstand zit er voorlopig niet in, vreest Rijkswaterstaat.

Jongens springen in de Kattensloot in Amsterdam. © ANP

In het midden en westen van Nederland was de hittegolf afgelopen zaterdag weer voorbij, omdat in Bilt de 25 graden Celsius niet meer werd gehaald. Zoals het er nu naar uitziet, zou er weleens een tweede hittegolf op komst kunnen zijn. Dat is nog maar twee keer eerder gebeurd; in 1941 en in 2006.