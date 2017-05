Er is een akkoord over de Griekse hervormingen, maar het kwam weer eens veel te laat

Het akkoord dat de Griekse regering gisterochtend bereikte met de internationale geldschieters komt "weer eens veel te laat" vindt Eleni Panagiotarea van denktank Eliamep. "Daardoor valt de rekening veel hoger uit dan nodig was", zegt de econome vanuit Athene. "En die rekening moeten de burgers nu betalen. De besprekingen duren steeds zo lang. De Griekse politici lijken maar niet te begrijpen dat hoe meer ze de onderhandelingen vertragen, hoe zwaarder de opgelegde maatregelen worden."

Lees verder na de advertentie

Wie zullen de toekomstige maatregelen gaan voelen? "In elk geval de gepensioneerden, en dan vooral die met een middeninkomen. Zij zullen het nog moeilijker krijgen. En daarmee hun families. Want er wordt veel op de ouderen geleund. In de Griekse cultuur zit diep verankerd dat je familie in tijden van nood helpt. En dat is nodig gezien het hoge aantal werklozen en het feit dat de verzorgingsstaat uiteen is gevallen. De gezondheidszorg is een zooitje."

Hoe is er in de straten van Athene op de nieuwste afspraken gereageerd? "Eigenlijk heel rustig, afgezien van wat protesten op 1 mei. Daar ben ik wel verbaasd over, als je bedenkt dat voor veel Grieken de hoop opnieuw de bodem in is geslagen en beloften niet zijn nagekomen. In 2015 gingen hier nog grote groepen mensen de straat op om te demonstreren. Misschien hebben mensen zich ondertussen bij hun lot neergelegd." Je ziet nu veel meer daklozen op straat

Het akkoord met de geldschieters moet nog door het Griekse parlement. Gaat dat lukken denkt u? "Daar ga ik wel van uit. De regeringspartij heeft met haar coalitiepartner een meerderheid in het parlement, dus de voorgestelde maatregelen zullen worden aangenomen. De grootste oppositiepartij Nieuwe Democratie gaat tegenstemmen, heeft ze al gezegd. 'Waarom moeten wij achter maatregelen gaan staan die niet nodig waren geweest als de regering haar huiswerk had gedaan', is de gedachte van de oppositie. Vergeet niet dat het politieke klimaat hier nog altijd heel gepolariseerd is. Syriza heeft er niet veel aan gedaan om dat te veranderen, om nationale consensus te bereiken."

De oppositie vraagt om vervroegde verkiezingen. Zit die kans er in? "Nee, daar is meer voor nodig denk ik. De oppositie kan wel om nieuwe verkiezingen vragen maar zolang de regeringspartijen in het parlement de meerderheid hebben, zullen die er niet komen."

Maar in 2019 zullen de Grieken toch naar de stembus moeten. Dat is ook het moment waarop de afgesproken maatregelen zullen worden ingevoerd. Wat betekent dat voor de populariteit van regeringspartij Syriza? "De populariteit is nu al flink gedaald, omdat de partij geen alternatief heeft kunnen bieden, en er niet in is geslaagd de meest kwetsbaren te beschermen. Ze heeft veel belastingen opgelegd maar weinig structurele hervormingen doorgevoerd."

Al sinds 2010 is Griekenland afhankelijk van internationale leningen. Hoe heeft u in die tijd uw stad Athene zien veranderen? "Je ziet nu veel meer daklozen op straat. Winkels sluiten en gaarkeukens openen hun deuren. Maar ik heb ook heel veel goede initiatieven gezien van organisaties en individuen die proberen het gat dat de overheid heeft laten vallen op te vullen. Het heeft de Griekse maatschappij wel dichter bij elkaar gebracht. Maar dat maakt het natuurlijk niet minder erg voor al die mensen die lijden." Lees ook: Grieks akkoord over hervormingen

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.