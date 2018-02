Er gaapt een grote kloof tussen Transavia en haar piloten

De roosters moeten stabieler, zodat de werkdruk en het ziekteverzuim omlaaggaan. Dat was de eis van pilotenvakbond VNV tijdens de 14 maanden durende onderhandelingen met Transavia. Een eis die voor de deadline zaterdagmiddag niet werd ingewilligd. En dus waren er maandagochtend 62 vluchten vertraagd of geannuleerd als gevolg van de pilotenstaking.

Daardoor konden zo’n 12.000 reizigers niet op tijd op plaats van bestemming komen. In elk geval 9000 reizigers konden vandaag later nog met een andere vlucht mee. Duizend passagiers moeten een dag of langer wachten, zij zijn omgeboekt en gaan met een andere vlucht mee. Voor 2000 reizigers zoekt Transavia nog naar een oplossing.

'Wij ver­te­gen­woor­di­gen Transa­via-pi­lo­ten al 51 jaar jaar. En dit is de eerste staking ooit.' Woordvoerder Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers

Ziekteverzuim Dat de onderhandelingen na ruim een jaar stuk zijn gelopen betreurt de woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers Joost van Doesburg enorm. “Wij vertegenwoordigen Transavia-piloten al sinds het ontstaan van de luchtvaartmaatschappij, 51 jaar geleden. En dit is de eerste staking ooit.” De reden dat het de VNV zo hoog zit, zijn de op korte termijn frequent veranderende roosters bij Transavia. “Bij Transavia kunnen piloten 14 uur van tevoren een roosterwijziging voor hun kiezen krijgen. Daardoor wordt een ochtendvlucht opeens een middagvlucht of wordt een middagvlucht opeens een nachtvlucht met overnachting”, zegt Van Doesburg. De VNV vermoedt dat de instabiele roosters ook de belangrijkste oorzaak zijn voor het hoge ziekteverzuim bij Transavia. Dat is met 10 procent het hoogste van alle maatschappijen die de VNV vertegenwoordigt en veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 3,9 procent. Transavia zelf wil niet praten over de reden van het hoge ziekteverzuim. “De reden voor de roosterwijzingen zijn zaken die wij niet kunnen beheersen zoals het weer of ziekte”, aldus Transavia-woordvoerder, Anita Sunter. Ze betwist het beeld dat de VNV schetst van de gewraakte roosterwijzigingen. “De roosters worden enkele weken van tevoren aangekondigd. En ruim 90 procent van die roosters verandert niet”, zegt Sunter. “Maar ruimte voor verbetering is er zeker.” Tijdens het onderhandelingsproces ervoer de VNV Transavia als stug: “Alsof we tegen een muur stonden te praten.” Dus werd er een deadline gesteld. 'Wat betreft in­fla­tie­cor­rec­tie op de lonen liggen we ook nog mijlenver uit elkaar' Woordvoerder Transavia