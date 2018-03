Er dreigt een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de EU

“Als de EU de enorme importtarieven en handelsbarrières voor Amerikaanse bedrijven vergroot, dan zetten de VS een belasting op hun auto’s, die nu vrijelijk Amerika binnen mogen.” Was getekend: Donald J. Trump, president van de Verenigde Staten, en verzonden per tweet.

Lees verder na de advertentie

President Trump heeft van meet af aan gezegd dat hij het handelstekort van de Verenigde Staten met de rest van de wereld veel te groot vindt

De toon is gezet. Het importtarief dat hij afgelopen donderdag aankondigde van 25 procent op staal dreigt uit te monden in een wereldwijde handelsoorlog. De EU sloeg vrijdag onmiddellijk terug door mogelijke heffingen voor Amerikaanse producten zoals Harley-Davidson, van de motoren, bourbon whisky en spijkerbroeken van Levi’s. Het zou gaan om een waarde van circa 3,5 miljard geïmporteerde goederen uit de VS, gelijk aan de waarde van Europees staal naar Amerika.

Zo lijkt het ineens een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de EU te worden. De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, reageerde misschien iets te snel en te bruusk met tegenmaatregelen in tegenstelling tot China, Mexico en Canada waar de Amerikaanse boodschap veel eerder voor lijkt bedoeld.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Handelstekort President Trump heeft van meet af aan gezegd dat hij het handelstekort van de Verenigde Staten met de rest van de wereld veel te groot vindt. In het eerste jaar van zijn presidentschap is dat verder gegroeid met 12 procent naar 566 miljard dollar. Het meeste komt op conto van China met circa 375 miljard vorig jaar. De tekst gaat verder onder de afbeelding. © Trouw L&F China produceert inmiddels de helft van het staal in de wereld. Opmerkelijk genoeg staat het slechts op de 11de plaats als het gaat om staalexporten naar de VS, met iets onder de 2 procent van het geïmporteerde staal daar. Trumps boodschap met de importheffing op staal lijkt wél voor China bestemd, zonder dat land al te hard te raken. Het signaal dat Trump afgeeft aan China: genoeg is genoeg, het handelstekort moet omlaag. Er zijn andere Chinese producten waar Amerika het land veel harder mee kan raken. Het lijkt een schot voor de boeg. China reageerde kalm en terughoudend en zegt een handelsoorlog te willen voorkomen. De importheffing treft ook twee andere landen zwaar: Canada en Mexico. De Verenigde Staten importeren het meeste staal van hun noorderbuur, 16 procent. Van de zuiderbuur importeert het 9 procent en dat land staat op plaats vierde plaats op de ranglijst van staalexporteurs naar de VS. Canada en Mexico willen wel een modernisering, maar ze willen zich niet de kaas van het brood laten eten