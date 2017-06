Epke Zonderland vliegt vijf keer achter elkaar: een unicum

Zonderland (31) bewees met de spectaculaire oefening maar weer eens dat hij ook aandacht kan genereren als zijn sport even op de tweede plek komt. Zijn studie geneeskunde ging de afgelopen maanden vóór toernooien als bijvoorbeeld de EK in april.

Lees verder na de advertentie

Maar Zonderlands arena heette de afgelopen maanden YouTube. Precies voor de EK plaatste hij een video waarin hij de vijf vluchtelementen ook al kort na elkaar deed. Toen turnde hij een twee-driecombinatie: 1,2, zwaai zwaai, 3,4,5.

Dit keer ging hij dus nóg een stapje verder. Hij deed de 1,2,3,4,5 zonder pauze, op een moment waarop niet iedereen in de Ekpe Zonderland-turnhal stond op te letten. Het ziet er indrukwekkend uit, de Cassina, Kovacs, Kovacs gestrekt, Kolman en de Gaylord 2 allemaal achter elkaar.

Turners krijgen door een nieuwe puntentelling tot en met Tokio de ruimte om meer te vliegen. In plaats van vier mogen zij nu vijf vluchtelementen in een oefening uitvoeren. Hierdoor wordt de uitgangswaarde hoger, maar wordt het uiteraard ook moeilijker. Die vluchtelementen mogen los van elkaar worden uitgevoerd, maar er zijn bonuspunten voor turners die ze combineren.

De oefening van Zonderland, altijd al fan van loskomen van de rekstok, levert zeker een hoge uitgangswaarde op, maar in wedstrijden blijft de show waarschijnlijk achterwege. Te link.

Drie vluchtelementen achter elkaar is vooralsnog het maximum. Daarmee won Zonderland vijf jaar geleden in Londen olympisch goud. Niemand deed hem dat na.

Daarna verdween ook die oefening naar de trainingshal. Twee vluchtelementen achter elkaar was veiliger, en werd als even moeilijk gecategoriseerd. Ook de oefening met vier vluchtelementen, die Zonderland kort na Londen onder de knie kreeg, werd nooit in wedstrijden uitgevoerd.

Die ‘quadruple’ kon wel worden ingezet, indien nodig. Maar risico’s vermijden was lange tijd de leidende gedachte, zeker toen Zonderland in de aanloop naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro met blessures kampte.

In Rio ging de oefening voor Zonderland mis. Hij belandde plat op de mat, armen gespreid, nadat hij bij zijn tweede vluchtelement de rekstok miste. Hij werd zevende. Daarna volgde de studie. Inmiddels heeft hij verschillende stages afgerond. Op de NK turnen dit weekend maakt hij zijn rentree, het grote doel dit jaar is de WK in Montréal in oktober. Met mogelijk een nieuwe oefening.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.