Epke Zonderland vertrouwd naar Europees goud op de rekstok

En zo is de hegemonie van de turner uit Lemmer weer terug als in zijn hoogtijdagen. Zonderland won na zijn olympische titel van 2012 in Londen alles wat er te winnen viel. Hij werd in Antwerpen (2013) en Nanning (2014) wereldkampioen. In Doha gingen er, na jaren blessureleed, drie vingers in de lucht. Driemaal de beste op rek. Ook op Europees niveau is het magische getal nu een feit.

Lees verder na de advertentie

Er was wat on­dui­de­lijk­heid over het nieuwe zitmeubel in de turnhal. Want hoe moesten ze zitten?

Na een bijna vlekkeloze oefening ging Zonderland richting de witte bank, een nieuw dingetje dat de toernooiorganisatie in Polen had bedacht. De turners moesten hun score in de sofa voor een reclamebord afwachten. Normaal zitten ze gemengd met de andere finalisten en coaches.

Er was wat onduidelijkheid over het nieuwe zitmeubel in de turnhal. Want hoe moesten ze zitten? Van links naar rechts als nummer 1-2-3? Andersom? Nummer 1 in het midden? Hoe dan ook, Zonderland plofte op een willekeurige plek onderuit en liet zijn hoofd gelukzalig tegen de leuning vallen toen hij zijn score zag. 15.266, zijn hoogste score ooit in de nieuwe puntentelling. De wereldkampioen van 2017, de Kroaat Tin Srbic, pakte met 14,900 zilver. Artur Dalalojan uit Rusland werd derde met een score van 14,800.

En zo was alles in ere hersteld in het leven van Epke Zonderland. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Daar was geen sprake van, getuige het levende bewijs op de tribune: een extra lid van de familie Zonderland. Zoon Bert, een half jaar oud, had geen flauw idee wat zijn vader aan het doen was. De namen Cassina, Kovacs, Kolman en Gaylord zeggen hem nog niets. Hij zal later nog genoeg horen over de vluchtelementen waarmee Zonderland zijn combinaties. Voor nu was een likje aan de medaille genoeg.

Olympische titel Volgend jaar in Tokio doet Zonderland een gooi naar zijn tweede olympische titel. Alleen op het hoogste toneel van de sport zal hij zijn trilogie niet kunnen voltooien. Tenzij hij van plan is om nog vier jaar aan zijn carrière te plakken. Dat lijkt onwaarschijnlijk voor de sportman die graag dokter wil worden. De Spelen van Rio in 2016 kwamen op het verkeerde moment, in jaren waarin niets gewonnen werd. Zonderland had lang last van een chronische ontsteking aan zijn bijholtes. Hij moest er meerdere keren aan geopereerd worden en kreeg er ook nog een hersenschudding overheen. De turner verloor daardoor zijn fijngevoeligheid voor de dwarsligger, waardoor hij onverwachte bewegingen niet meer goed op kon vangen. Als iedereen fit is, gaat Tokio gewoon lukken. Zo niet, moet Zonderland het zelf doen. In Montreal in 2017 zette Zonderland een streep achter die periode. Hij lag op koers voor WK-goud toen zijn hand van de rekstok gleed. Slingerend aan één arm redde hij zijn podiumplek. Het werd zilver. Daarna ging het niet meer mis. Zonderland, inmiddels getrouwd, is bezig met een wonderjaar. Hij rondde zijn studie geneeskunde af, werd vader van een gezonde zoon en was weer ’s werelds beste op rek. Het feest ging maar door, want de Nederlandse turnmannen haalden op de mondiale titelstrijd in de aircohal in het snikhete Qatar ook nog voor het eerst in de geschiedenis de teamfinale. Op de WK voor landenteams in oktober in Stuttgart staat de olympische kwalificatie op het programma. Als iedereen fit is, gaat Tokio gewoon lukken. Zo niet, moet Zonderland het zelf doen. Een medaille is genoeg voor een olympisch ticket. De kleur maakt niet uit.

Lees ook: