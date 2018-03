EP: Voor elke pijpleiding in Europese grond gelden dezelfde regels, ook als ze van de Russen is

De Europese Unie krijgt mogelijk meer grip op pijpleidingen voor aardgas die op EU-grondgebied liggen. Ook als deze uit een ander land komen, zoals Rusland. Het Europees Parlement heeft gisteren ingestemd met een voorstel uit Polen, dat ervoor zorgt dat voor alle pijpleidingen binnen de EU dezelfde regels gelden. De inspanning lijkt vooral gericht op de door het Russische staatsbedrijf Gazprom nieuw aan te leggen Nord Stream 2, een pijpleiding door de Oostzee tussen Rusland en Duitsland.

Lees verder na de advertentie

Donateurs van het Nord Stream 2-project, zoals Duitsland, verzetten zich tegen re­gel­ver­an­de­ring

Tal van Oostbloklanden, waaronder Polen, maken zich zorgen om de nieuwe directe aardgasverbinding, die om Oekraïne, Polen en de Baltische staten heen loopt. De buis zou deze landen kwetsbaar maken voor politiek spel vanuit Rusland, omdat ze geen invloed meer hebben op het vervoer.

Polen en Oekraïne zijn in het verleden al eens met Russische afsluitingen geconfronteerd. Rusland zou de nu nog belangrijke pijpleiding via Oekraïne, die in gebruik blijft, straks vaker kunnen afsluiten als dat om politieke redenen goed uitkomt.

Geopolitieke afhankelijkheid Polen wil graag onafhankelijk zijn van Rusland en pleitte voor een wetswijziging die alle pijpleidingen in de Europese Unie gelijk stelt. Het voorstel hierover is gisteren met ruime meerderheid goedgekeurd in het Europees Parlement. Het voornemen houdt in dat ook gaspijpleidingen uit andere landen moeten voldoen aan EU-regels, met dezelfde transparantie moeten worden beheerd en toegankelijk moeten zijn voor andere partijen. Naast leidingen uit Rusland gaat het om op pijpen uit Noorwegen, Algerije, Libië, Tunesië en Marokko. Dit is belangrijk voor de energiezekerheid en onafhankelijkheid van de Europese Unie, vindt Jerzy Budek, een Pools lid van het Europees Parlement. Europarlementariër Bas Eickhout van GroenLinks is ook voor aanpassing van de wetgeving. Hij vindt het niet van deze tijd dat voor gaspijpleidingen die vanuit het buitenland de EU binnenkomen andere regels gelden. "Het zorgt voor machtsconcentratie, oneerlijke concurrentie en geopolitieke afhankelijkheid", zegt Eickhout in een verklaring. Donateurs van het Nord Stream 2-project, zoals Duitsland, verzetten zich tegen de verandering. Duitsland is in Europa verreweg het sterkst afhankelijk van Russisch gas. De nieuw aan te leggen buis tussen het Russische Leningrad en het Duitse Greifswald, vlak naast de al bestaande Nord Stream I, moet jaarlijks 55 miljard kubieke meter gas transporteren. Op die manier verdubbelt de capaciteit van rechtstreekse gasverplaatsing tussen Rusland en Duitsland. De Duitsers zien een mogelijke wetsverandering als een manier om een commercieel project te blokkeren. Warschau wil een oud plan van een directe pijplijn tussen Noorwegen en Polen nieuw leven inblazen

Een plasje doen In Nederland heeft het kabinet een neutraal standpunt met betrekking tot de nieuwe pijpleiding ingenomen. Volgens minister Wiebes van economische zaken kan de nieuwe pijpleiding leiden tot extra flexibiliteit op de Europese gasmarkt. Geld krijgt de Nord Stream 2 ook uit Nederland: Shell is een van de vijf Europese energiebedrijven die de buis mede financieren. Eigenaar is en blijft het Russische Gazprom, de kosten van de 1200 kilometer lange gasleiding worden geschat op 10 miljard euro. De beslissing van gisteren in het Europees Parlement betekent niet dat nieuwe wetgeving er ook komt. Alle lidstaten mogen onafhankelijk van elkaar nog een plasje doen over de voorgenomen wetswijziging, daarna kunnen onderhandelingen over de uiteindelijke wettekst beginnen. Polen lijkt zulke langdurige beraadslagingen niet te willen afwachten. Vorige maand werd bekend dat Warschau een oud plan van een directe pijplijn tussen Noorwegen en Polen nieuw leven wil inblazen. Deze Baltische Pijp zou er in 2022 moeten liggen en precies de 10 miljard kuub gas kunnen transporteren dat Polen nu nog jaarlijks uit Rusland krijgt. Duitsland maakte vorige week kenbaar de komende jaren fors te willen investeren in de industrie voor vloeibaar aardgas (lng). De regering-Merkel wil ook weer niet te veel afhankelijk worden van de Russen, nu onder meer Groot-Brittannië en Nederland de gaskraan verder dichtdraaien.