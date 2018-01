Enzo Ferrari (1898 -1988) kon de wisselende emoties van een F1-bezoek niet meer verdragen

Als u wilt weten hoe dat zo gekomen is, waar de Formule 1 haar oorsprong kent, wat haar geschiedenis is en haar dus wilt begrijpen, dan doet u er goed aan 'Mijn leven' te lezen, de grotendeels door Enzo Ferrari (1898 -1988) zelf geschreven biografie. Ferrari is het enige team dat vanaf het begin van het WK in 1950 aan de mondiale racestrijd heeft deelgenomen

Lees verder na de advertentie

Ferrari publiceerde de eerste versie van zijn levensverhaal in 1962 en actualiseerde het in 1980. Het boek dat onlangs in het Nederlands is vertaald (zie: het Max Verstappen-effect), is een samensmelting van de eerdere uitgaven.

© x

Ferrari schrijft in een heldere, sobere stijl over zijn eerste levensjaren. Hij behandelt zijn stappen in de autosport, zijn werk tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Alfa Romeo, zijn eigen verleden als coureur, het ontstaan van het iconische embleem van het steigerende paard, de eerste F1-zege in 1951, de wereldkampioenschappen die volgen en de dodelijke ongelukken van zijn coureurs.

Hij analyseert de coureurs die voor hem reden, die races wonnen en die in zijn auto's stierven. Van Ascari tot Villeneuve, van Fangio tot Lauda, van Hawthorne, Collins en Musso, tot Regazzoni, Ickx, Amon, Reutemann en Scheckter, de laatste coureur die hij in 1979 voor zijn renstal kampioen zag worden.

Ferrari's zinnen zijn als balsem voor de autosportziel