Enschede maakt zich op voor eindstrijd EK-voetbal

Vanavond om kwart voor negen speelt Nederland de halve finale tegen Engeland in de Grolsch Veste, op zondag wordt in het stadion van FC Twente ook de finale gespeeld.

Alle 30.000 plaatsen in het stadion zullen vanavond bezet zijn. Het is voor het eerst dit toernooi dat een wedstrijd uitverkocht is. Ook voor zondag zijn geen kaarten meer te krijgen.

We hebben ook niet de ME paraat ofzo, om hooligans te lijf te gaan. Catriene van den Akker van Enschede Promotie

Catriene van den Akker van Enschede Promotie verwacht 'een Oranjefeestje', net als bij de vorige EK-wedstrijden, die steeds zonder wanklank verliepen. In tegenstelling tot bij het mannenvoetbal zitten de supporters van beide teams door elkaar heen, omdat veel Nederlandse toeschouwers kaarten hebben gekocht voor de vakken waar de Engelsen zitten. Van den Akker: "We hebben ook niet de ME paraat ofzo, om hooligans te lijf te gaan."

© herman engbers

Wel worden extra verkeersregelaars en beveiligers ingezet, en er staan obstakels rond de fanzone op het Stationsplein en Willem Wilminkplein. In het stadion worden de stewards van FC Twente ingezet: de Enschedese supporters weten blindelings hun stoeltje te vinden, maar voor veel bezoekers van het vrouwen-EK is het de eerste keer dat ze een voetbalstadion bezoeken.

Grootste logistieke uitdaging voor de organisatie: de mars naar het stadion. De oranje optochten zijn de afgelopen weken traditie geworden. Maar de Grolsch Veste ligt vierenhalve kilometer van de fanzone, dat is al gauw een uur lopen. De organisatie heeft een zo veilig mogelijke route uitgestippeld, zegt Van den Akker.

"Al verwacht ik vanwege de afstand dat niet alle fans zullen meelopen."

Optocht van Oranje supporters vanaf de fanzone naar het stadion in Doetinchem © ANP Pro Shots

