Enquête onder agenten: ‘Misdaadcijfers kloppen niet’

De misdaadstatistieken kloppen niet. Agenten zouden burgers ontmoedigen om aangifte te doen, ernstige misdaden zouden als minder ernstige geregistreerd worden en in de statistieken gelden zaken als opgelost die dat helemaal niet zijn. Dat meldt platform voor onderzoeksjournalistiek Investico dinsdagavond op basis van een enquête onder bijna 1500 agenten.

In die enquête geven agenten aan dat onduidelijkheid soms ontstaat door de gebrekkige registratiesystemen van de politie, maar ook dat zij onder druk gezet worden om de cijfers van het korps mooier voor te stellen dan die zijn. Een derde van de ondervraagde agenten geeft aan dat collega’s de cijfers wel eens hebben opgepoetst. Een procent zegt dat zelf wel eens gedaan te hebben.

Er zijn verschillende manieren om de misdaadstatistieken te manipuleren, schrijft Investico, die naar aanleiding van de enquête sprak met agenten die allemaal anoniem blijven.

Agenten kunnen burgers ontmoedigen om aangifte te doen, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om inbraken waar veel politieke aandacht voor is anders te registreren dan de bedoeling is. Zo kunnen auto-inbraken verdwijnen achter het kopje ‘vernieling’, of woninginbraken achter ‘inbraak in garagebox’. Dat is gunstig als er een ambitie is om het aantal woning- of auto-inbraken terug te dringen. Verder zou het aantal opgeloste zaken veel lager liggen dan de cijfers doen vermoeden, doordat niet opgeloste zaken wel als opgelost in de systemen worden gezet.

Dit alles leidt er volgens Investico toe dat de misdaad de afgelopen vijf jaar niet met dertig procent daalde, zoals de officiële cijfers doen vermoeden. Tachtig procent van de ondervraagde agenten zegt dat ze de criminaliteitscijfers een slechte weergave vinden van de werkelijkheid. Een kwart heeft het idee dat er meer sprake is van criminaliteit dan vijf jaar geleden, een derde denkt dat er sprake is van een lichte stijging.

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie ontkent tegenover Investico dat er sprake is van manipulatie. Er wordt volgens hem geen enkele druk uitgeoefend op agenten om te knoeien met cijfers.

‘Nederlandse politie ziet de meeste misdaad niet’ De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt, concludeerden politie en Openbaar Ministerie begin 2017 in een vertrouwelijk rapport. Criminelen dreigen daardoor beide overheidsinstanties op ‘onoverbrugbare achterstand’ te zetten.