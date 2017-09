Enorme schade na orkaan Irma, hulp onderweg naar St.Maarten

De bemanning van het ondersteuningsvaartuig Pelikaan van de Koninklijke Marine heeft zojuist te horen gekregen dat superorkaan Irma op Sint-Maarten een enorme ravage heeft aangericht. In de straten van hoofdstad Philipsburg staat een meter water en drijft meubilair. De luchthaven en de haven zijn zwaar beschadigd. Omdat de verbindingen zijn verbroken, is er niets bekend over mogelijke slachtoffers. Op Saint-Barthélemy en Saint Martin (het Franse deel van Sint-Maarten) zijn twee doden gevallen. De Nederlandse gemeenten Saba en Sint-Eustatius zijn zwaar getroffen.

De Pelikaan, met als thuisbasis Curaçao, is speciaal ontworpen voor assistentie bij crises in deze regio en heeft dezer dagen een belangrijke rol in de noodhulp. In de loop van de dag moet het 65 meter lange schip samen met het patrouilleschip de Zr. Ms. Zeeland bij Sint-Maarten aankomen. Aan boord zijn tachtig militairen, zwaar materieel, vrachtwagens en grote voorraden voedsel en water.

Minister Plasterk (koninkrijksrelaties) verklaarde vanavond dat hij door het uitvallen van de verbindingen nog geen zicht heeft op de schade of het aantal slachtoffers. De Franse minister van binnenlandse zaken, Gérard Collomb, had dat wel wat betreft het Franse deel van het eiland. Zelfs de stevigste bouwwerken zijn hier verwoest. De prefectuur, het hoofdkwartier van de politie en een kazerne hebben de orkaan niet doorstaan.

Volgens premier Rutte staat Nederland klaar om de getroffen eilanden te hulp te schieten, en het ministerie van defensie houdt er rekening mee dat er personeel en materieel vanuit Nederland moeten worden overgevlogen. Het Nederlandse Rode Kruis opende vandaag giro 5125 voor hulpverlening in het Caribisch gebied. Volgens Paul Martens van het Rode Kruis op Sint-Maarten zal de hulpverlening de komende dagen nog lastig zijn, omdat er veel regen wordt verwacht en er daardoor een grote kans op landverschuivingen is. Ook is voor komend weekend nóg een tropische storm voorspeld. Zodra dat mogelijk is gaat het Rode Kruis de wijken in om huis-aan-huis kleding, voedsel en schoon drinkwater uit te delen. Inmiddels is ook de site ikbenveilig.nl opengezet, waarop burgers zich kunnen melden, zodat zij niet langer ‘vermist’ zijn.

De eerste vraag zal zijn of er een locatie is waar kan worden aangelegd en gelost. Vervolgens gaan verkenningseenheden een zogeheten triage uitvoeren: op een tocht over het eiland inventariseren zij welke hulp nodig is. Vervolgens worden met spoed de haven en de luchthaven provisorisch hersteld, zodat die hulp ook daadwerkelijk kan binnenkomen. Op de andere getroffen eilanden zijn al 300 Nederlandse militairen aanwezig, die een paar dagen geleden vanuit Aruba en Curaçao zijn overgevlogen.

Zwaarste orkaan

Orkaan Irma is de zwaarste orkaan die de Bovenwindse Eilanden ooit heeft getroffen, in elk geval sinds het begin van de weermetingen, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. Volgens Peter Kuipers Munneke van de NOS verdient de superstorm een 6 op een schaal van 1 tot 5. Sint-Maarten lag korte tijd in het oog van Irma. Rond zeven uur ’s ochtends (lokale tijd) werd het bijna windstil en konden bewoners even de schade opnemen. De orkaan bereikte daarna weer snelheden van meer dan 250 kilometer per uur, met uitschieters van ruim meer dan 300 kilometer. Irma trok vandaag relatief snel verder, in tegenstelling tot orkaan Harvey die onlangs dagenlang bleef hangen boven dezelfde plaats in Texas.

Groot probleem bij de hulpverlening is het wegvallen van de communicatie. Radiostations op Sint-Maarten gingen vandaag één voor één uit de lucht en telefoon- en internetverkeer was niet meer mogelijk. Antillianen in Nederland probeerden lange tijd via Facebook in contact te blijven met hun familie op de eilanden. Ook het diplomatieke communicatieverkeer viel stil, meldden de Nederlandse ministeries vandaag. Op dit moment de verbindingen nog niet hersteld.