Engels onderwijs mag van de minister

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) blijft roc’s, hogescholen en universiteiten de ruimte geven om meer buitenlandse studenten te trekken en opleidingen in het Engels aan te bieden. Ze omarmt de voordelen van de internationalisering van het onderwijs, blijkt uit een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer stuurde. Voor de nadelen is ze niet blind, maar die moeten scholen en studenten van haar zo veel mogelijk samen oplossen.

Het is een langverwachte visie die de minister vandaag presenteerde. De opvatting die Van Engelshoven nu neerlegt is weinig verrassend, omdat die in lijn is met de visie op internationalisering die het mbo en hoger onderwijs eerder zelf opschreven.

Vooral het hoger onderwijs trok de laatste jaren in snel tempo meer en meer buitenlandse studenten en dat zorgt met name op de universiteiten voor felle discussies. Die gaan over de wenselijkheid van de vele Engelstalige opleidingen, maar ook over bijvoorbeeld de problemen met studentenhuisvesting in grote steden. En dan is er nog de angst dat Nederlandse studenten bij opleidingen met een studentenstop achter het net vissen omdat een buitenlander het felbegeerde plekje in de collegezaal heeft.

Voordelen Die zorgen erkent de minister. Maar, blijkt uit haar brief, de nadelen van internationalisering zijn volgens haar niet zo groot als de voordelen. Het is gezien de Europese samenwerking, mondiale economie en wereldwijde uitdagingen als klimaatverandering belangrijk om jongeren op te leiden die zich in verschillende culturen kunnen bewegen, schrijft ze. Wat betreft de snelle groei van het aantal Engelstalige opleidingen, het heetste hangijzer op dit moment, waarschuwt ze dat opleidingen niet zonder goede redenen op Engels mogen overstappen. Dat gebeurt te vaak wel, waarschuwde wetenschapsacademie KNAW een jaar geleden. De minister gaat taalkeuzes van opleidingen scherper in de gaten houden Om dat op te lossen gaat de minister vanaf nu de taalkeuzes van opleidingen scherper in de gaten houden. Tegelijkertijd geeft ze onderwijsinstellingen meer vrijheid. Want aan de andere kant schrapt ze de eis in de wet die stelt dat het hoger onderwijs ‘in principe’ Nederlandstalig moet zijn. In feite neemt ze daarmee Beter Onderwijs Nederland (BON), een stichting die strijdt tegen onder meer verengelsing in het onderwijs, de wind uit de zeilen. BON heeft, op basis van de zinsnede die nu geschrapt wordt, een rechtszaak aangespannen tegen de universiteiten van Twente en Maastricht vanwege de vele Engelstalige studies van die instellingen. Waar Van Engelshoven hogescholen en universiteiten nog niet in tegemoet komt, is hun wens voor meer mogelijkheden om buitenlandse studenten te selecteren. De minister belooft een aantal mogelijkheden te onderzoeken maar, waarschuwt ze, het is de vraag of die juridisch houdbaar zijn.