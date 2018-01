Engels leren op de kleuterschool gaat níet ten koste van het Nederlands

Welnu, dat valt allemaal reuze mee. Engels leren gaat niet ten koste van het Nederlands. Basisschoolleerlingen die al op de kleuterschool met Engels beginnen ondervinden helemaal geen hinder van het leren van die taal. Sterker nog: leerlingen die al vroeg Engelse woordjes en zinnetjes spreken, scoren zelfs hoger op Nederlandse taaltoetsen dan de landelijke norm. Dat valt te lezen in 'Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs', een onderzoek dat Expertisecentrum Nederlands deed in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dat wilde uitgezocht hebben wat nu eigenlijk de effecten zijn van Engels onderwijs op de basisschool.

Lees verder na de advertentie

"Het leren van een vreemde taal stimuleert ook de moedertaal, weten we ook uit andere onderzoeken", zegt Evelien Krikhaar die als taalwetenschapper bij het onderzoek betrokken was. "Hoe dat komt weten we niet precies, vermoedelijk doordat de focus op taalconcepten en woordenschat bij het leren van een vreemde taal de hele taalverwerving stimuleert."

Op steeds meer basisscholen leren kinderen al vanaf de kleuterklassen Engels. In 2003 op dertig scholen, inmiddels zijn het er zo'n 1400. Deze scholen geven een half uur tot een uur per week onderwijs in de Engelse taal, niet alleen tijdens vakken als tekenen, gym en geschiedenis, maar ook bij het eten van een stukje fruit of een spelletje tussendoor.

Redacteur Marijke de Vries schreef eerder: Niveauverschil brugklas nog groter door tweetalige basisschool . Onderwijsredacteur Maaike Bezemer waarschuwt dat tweetaligheid niet voor iedereen is weggelegd: 'Even een treetje hoger is niet voor iedereen weggelegd'