Engeland met de hakken over de sloot tegen Colombia

De Engelse doelman Pickford werd de held van de avond. Hij zag de Colombiaan Uribe op de lat schieten, stopte een strafschop van Bacca, waarna Dier een misser van Henderson ongedaan maakte: 4-3.

De gewonnen penaltyreeks was geen vanzelfsprekendheid. Het riep pijnlijke herinneringen op aan het WK 1990, EK 1996, WK 1998, EK 2004, WK 2006 en EK 2012, waar de Engelsen via strafschoppen werden uitgeschakeld.

Voor het eerst sinds 2006 plaatste Engeland zich weer voor de kwartfinale van een WK. Het zal de roep om nieuw succes alsmaar doen toenemen. In Engeland werd de voorbije dagen al voorzichtig gespeculeerd over een herhaling van het succes van 1966, toen The Three Lions in eigen land wereldkampioen werden. De 'rechterkant' van het speelschema, met daarin ook de op papier zwakkere kwartfinalisten Rusland, Kroatië en Zweden, zette die geluiden kracht bij.

Voor het elftal van Southgate was de achtste finale tegen Colombia echter de eerste echte test van dit WK. Na de groepsduels met Tunesië (2-1) en Panama (6-1) was het land al verzekerd van de tweede ronde.

Vechtwedstrijd vol onvriendelijkheden Engeland, twaalfde op de FIFA-ranking, en Colombia (zestiende) bleken redelijk aan elkaar gewaagd in de laatste achtste finale van het WK. Engeland probeerde het voor rust met verzorgd aanvalsspel, maar het liep zich telkens stuk op de goede Colombiaanse defensie, met onder anderen Arias (PSV) en oud-Ajacied Davinson Sanchez. Het was tekenend dat de Engelsen voor de pauze vooral gevaarlijk konden worden uit dode spelmomenten. Young en Trippier (beiden uit een vrije trap) waren voor rust kansrijk. De Zuid-Amerikanen loerden op een uitbraak, maar ze waren veel te slordig in de omschakeling. Ook de creatieve geesten Quintero en Cuadrado onttrokken zich niet aan de hoge foutenlast. Quintero was vlak voor het rustsignaal verantwoordelijk voor het eerste Colombiaanse schot op doel. De wedstrijd vroeg eigenlijk om de technisch begaafde middenvelder James Rodriguez, maar die moest geblesseerd (en meelevend) toekijken vanaf de tribune. Het gevolg was een vechtwedstrijd vol onvriendelijkheden. Een doelpunt moest het duel nieuw leven in blazen. En dat kwam er. Carlos Sanchez vergreep zich bij een corner aan Kane, waarna de Amerikaanse scheidsrechter Geiger naar de stip wees. Kane, topscorer van het WK, benutte de strafschop en trof daarmee voor de zesde keer doel dit toernooi. Opvallend is dat zeven van de negen Engelse doelpunten op dit WK uit standaardsituaties kwamen.

Kaarten De Engelse voorsprong kwam het duel bepaald niet ten goede. De Colombianen, vier jaar geleden in de kwartfinale uitgeschakeld door Brazilië, haalden niet het niveau van hun groepswedstrijden om het Engeland lastig te maken. In plaats daarvan werden de fysieke en verbale vermogens aangewend. Geiger had zijn handen vol om het duel naar een goed einde te brengen. Liefst zeven gele kaarten gaf hij in de tweede helft. Een kwartier voor tijd begon Colombia pas te voetballen. Cuadrado, na een fout van Walker, schoot onbesuisd over en invaller Uribe zag zijn volley in blessuretijd gekeerd worden door de Engelse doelman Pickford. Uit de corner die volgde, knikte de Colombiaanse verdediger Yerry Mina raak: 1-1. Een spannende verlenging volgde in het Spartak-stadion. De Engelsman Rose was nog dichtbij de winnende treffer, maar hij schoot voorlangs. Strafschoppen moesten een beslissing brengen. Engeland deed dat het beste. De Engelsen nemen het zaterdag in de kwartfinale op tegen Zweden in Samara (16.00 uur). Lees alles over het WK in ons dossier.

