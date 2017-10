En weer valt Akzo's winst tegen

Waarschuwingen dat de winst lager uitvalt dan gedacht, liggen gevoelig bij beleggers en analisten. Dat geldt zeker als er twee achter elkaar komen en dat geldt dit jaar helemaal voor AkzoNobel. In april beloofde toenmalig topman Ton Büchner dat Akzo’s bedrijfsresultaat dit jaar 100 miljoen euro hoger zou uitvallen dan de 1,5 miljard uit 2016. Die belofte maakte deel uit van een serie beloftes die het Akzo-bestuur deed om zijn rivaal PPG van het lijf te houden – PPG wilde AkzoNobel kopen – en zijn eigen aandeelhouders tevreden te houden.

De meeste beloftes komt AkzoNobel na. De chemietak wordt verkocht en de opbrengst gaat naar de aandeelhouders. Het dividend gaat omhoog en er komen reorganisaties waardoor Akzo zijn winst op termijn zal opvoeren. Maar dat 100 miljoen hogere bedrijfsresultaat over 2017? Dat komt er niet.

Orkaan Harvey

Zes weken geleden kondigde Vanlancker dat al aan. Hij zei toen dat dat resultaat (de winst exclusief rente en belastingen) wel hoger zou zijn dan in 2016. Gisteren, bij de presentatie van Akzo’s cijfers over het derde kwartaal, zei hij dat het bedrijfsresultaat ongeveer net zo hoog wordt als in 2016. Een tweede winstwaarschuwing? Dat beladen woord nam de Belg niet in de mond. Hij sprak van een ‘verfijning’ van zijn eerdere voorspelling. Zes weken geleden wist hij immers nog niet hoeveel schade de orkaan Harvey, die Texas trof, zou aanrichten. Akzo heeft daar vier fabrieken.

Ik kan de beloftes die in april zijn gemaakt niet nakomen, was de boodschap van Vanlancker zes weken geleden en gisteren weer. Zijn betoog? Grondstoffen voor verf zijn duurder geworden. Er zijn waardedalingen van valuta van landen waar AkzoNobel actief is. Er worden weinig nieuwe schepen gebouwd en de olie-industrie investeert weinig. In die branches daalt de vraag naar verven en lakken.

In Rotterdam was er een brand bij een Shell-raffinaderij, waardoor een fabriek van AkzoNobel stil kwam te liggen. In China waren er milieu-inspecties op een industrieterrein waar twee AkzoNobel-vestigingen last van hadden. En dan was er Harvey, waardoor AkzoNobel zijn fabrieken aldaar moest sluiten. De directe schade van de fabriekssluitingen in Nederland, China en de VS raamde Vanlancker op 25 miljoen euro.