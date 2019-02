En weer trekken zich donkere wolken samen boven Dublin

Geen land in de EU zal zulke harde klappen te verduren krijgen bij een chaotische no-dealbrexit als Ierland. De Ierse economie is sterk verweven met die van het Verenigd Koninkrijk. Toch laat de Ierse regering zich voorlopig niet kennen. In de hoog oplopende spanningen over de brexit weigert ze concessies te doen. Daarmee wordt hoog spel gespeeld, zeggen ondernemers in Dublin, zeker als je nagaat hoe groot de consequenties mogelijk zijn.

In het hart van de hoofdstad, in Grafton Street, gaat alles ogenschijnlijk zijn gangetje. Winkelend publiek met tassen van bekende kledingwinkels passeert elkaar. Het gaat immers weer goed met de Ierse economie. De afgelopen jaren waren er groeicijfers te zien van boven de 5 procent. 2017 groeide de economie zelfs met 7,3 procent.

Recessie Ierland moest na de financiële crisis van 2008 uit een diep dal komen. Een diepe recessie, hoge werkloosheid en een gebarsten huizenbubbel brachten de Ieren economisch aan het infuus van het IMF en de Europese Centrale Bank. “Daar wil echt niemand naar terug”, zegt bloemiste Catherine Claffey. Ze staat al sinds jaar en dag met haar bloemenstal in Grafton Street. “Het waren voor veel Ieren heel zware jaren.” Maar door de brexit-onzekerheid hangt er opnieuw een donkere wolk boven het eiland. De Ieren zijn economisch zeer afhankelijk van de Britten. Niet in de laatste plaats omdat het Verenigd Koninkrijk als doorvoerroute fungeert voor alles wat de Ieren uit andere EU-landen importeren, zoals Nederlandse bloemen. “Mijn Nederlandse leverancier koopt voor mij de bloemen in Aalsmeer, zet ze vervolgens op een vrachtwagen en die komt dan uiteindelijk, via het Verenigd Koninkrijk, hier in Dublin terecht”, zegt Claffey. “Zo doen alle bloemisten het hier in Ierland.” En wat als er een no-dealbrexit komt? “We weten het niet. Die zorg hebben we hier allemaal. Ook mijn Nederlandse contacten kunnen me niet zeggen hoe het dan met de toevoer van bloemen zit. Lopen die dan allemaal vertraging op? Bloemen moeten vers zijn, het transport kan niet dagen duren.”