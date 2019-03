En weer sneuvelt er een winkel: budgetketen OP=OP Voordeelshop legt het loodje

Er dreigt weer een landelijke retailer uit het straatbeeld te verdwijnen. Deze keer is het de budgetketen Op=Op Voordeelshop die het faillissement moet aanvragen, zo werd maandag bekend. Op=Op Voordeelshop heeft 141 winkels in Nederland, waar 1164 mensen werken. Recentelijk nog maakte speelgoedketen Intertoys een doorstart en legde tienerkledingketen CoolCat het loodje.

Het assortiment van de geplaagde Op=Op-winkels bestaat voornamelijk uit huishoud- en verzorgingsproducten zoals deodorant, wasmiddel, luchtverfrissers, toiletpapier, geuren, tandpasta maar ook snoep en koek, vloerbedekking en elektronica. Vaak artikelen van bekende merken tegen zeer lage prijzen.

Op=Op Voordeelshop komt van oorsprong uit het noorden van het land. De eerste vestiging ging 22 jaar geleden open in Klazienaveen. De budgetaanpak sloeg aan en de onderneming groeide al snel door naar honderd filialen, in 2015. Het doel van driehonderd winkels, verspreid over het land, kwam dichterbij toen het bedrijf twee jaar geleden 31 winkels van Blokker overnam en ombouwde naar de eigen formule. Die snelle groei heeft Op=Op Voordeelshop mogelijk mede de kop gekost. In een interview met online platform Retailtrends zei topman Vincent Alkemade: “Het kost veel geld om zo extreem te groeien als wij hebben gedaan en doen.”

Als geslaagd voorbeeld van ‘goedkoop en toch goed’ geeft Hoogerbrugge Action, dat in een vergelijkbaar segment opereert. “Bij die winkels weet je dat je met meer naar buiten komt dan vooraf de bedoeling was. Het merk Op=Op Voordeelshop daarentegen roept te weinig op, daar fiets je niet voor om.”

Dat nu een winkelketen aan de onderkant van de markt op het punt van omvallen staat, verrast merkendeskundige Mary Hoogerbrugge niet: “Het is niet zo dat alles wat goedkoop is het automatisch goed doet. Los van het feit dat een lage prijs normaal gesproken vaak gepaard gaat met een lagere kwaliteit, moet er ook iets tegenover staan om deze winkels aantrekkelijk te houden.”

‘Personeel heeft niet veel alternatieven’

Nee, dat er weer een grote winkelketen faillissement heeft aangevraagd komt niet als een verrassing voor bestuurder Martijn den Heijer van vakbond CNV Vakmensen. “We hebben lang gedacht en gehoopt dat we de grootste hausse hadden gehad, maar kennelijk zijn we nog niet aan het einde.”

Een faillissement van de keten Op=Op Voordeelshop betekent dat zo’n 1200 mensen moeten vrezen voor hun baan. “We hopen op een doorstart waarbij zoveel mogelijk banen behouden blijven. Maar ook dan zul je waarschijnlijk een verslechtering van arbeidsvoorwaarden zien en alsnog vele ontslagen.”

Winkelpersoneel is kwetsbaar, stelt Den Heijer. Afgelopen jaren verloren al duizenden mensen hun baan bij het verdwijnen van andere ketens. Veel werk is er dus niet te vinden. “En het meeste winkelpersoneel heeft niet veel alternatieven.” Bekend is dat er wel overlap is met de horeca.

Mede om die reden werkt het CNV mee aan loopbaanchecks, sollicitatietrainingen en om- en bijscholing via youfit@retail, zegt Den Heijer. “We zetten in op samenwerking met bedrijven om mensen te ondersteunen en begeleiden naar andere werk. Bij faillissementen is er niets meer: geen sociaal plan en geen begeleiding naar ander werk. We hopen via deze weg mensen meer uitzicht te geven dan alleen een uitkering.”