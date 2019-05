En weer sloeg Grace Mugabe er op los

In datzelfde jaar, iets later, tuigde Grace Mugabe met een verlengsnoer het fotomodel Gabriella Engels af in een hotel in Johannesburg in Zuid-Afrika.

Grace, die ook wel Gucci Grace wordt genoemd vanwege haar maniakale manier van shoppen, wachtte haar op bij de deur.

De eerdere, maar tot nu toe onbekende mishandeling, speelde zich af in maart 2017 toen Robert Mugabe in zijn 37ste jaar als heerser over Zimbabwe regeerde. Chiroodza arriveerde bij de het extravagant grote en uiterst luxe herenhuis.

Vuisten Grace, die ook wel Gucci Grace wordt genoemd vanwege haar maniakale manier van shoppen waarbij ze vlot tienduizenden euro’s in een uur spendeert aan dure artikelen, wachtte haar op bij de deur. Grace greep Chiroodza in haar nek, sleurde haar naar binnen en begon op haar in te beuken met samengebalde vuisten en met een schoen. De aanval duurde, volgens de getuigenverklaring van Chiroodza wel twintig minuten. Het bloed gutste over haar gezicht. Ondertussen krijste de vrouw van de president: “Wie denk je wel dat je bent om achter mijn rug mijn man leeg te melken.” Chiroodza had geld van Robert Mugabe gekregen voor haar bruiloft. Grace eiste het geld terug.