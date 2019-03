En wéér laait de discussie over zomertijd op in Brussel

De discussie over mogelijke afschaffing van het zomer/wintertijdsysteem heeft een tijdje stilgelegen, maar gisteren is het dossier met een daverende klap terug op tafel gegooid. Verantwoordelijk daarvoor is de transport- en toerismecommissie van het Europees Parlement.

Die schaarde zich met een ruime meerderheid (23 voor, 11 tegen) achter het jongste voorstel om het halfjaarlijkse klokverzetten over twee jaar af te schaffen. EU-lidstaten zijn vrij om te kiezen tussen permanente zomer- of permanente wintertijd, maar moeten die keuze uiterlijk in april volgend jaar kenbaar hebben gemaakt.

Een verspilling van geld en tijd van de Europese be­las­ting­be­ta­lers Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP)

Hoewel daarmee in theorie een lappendeken kan ontstaan in de EU, heeft de parlementaire commissie een elementje toegevoegd dat die situatie moet voorkomen. Als de Europese Commissie op basis van die nationale voorkeuren tot het oordeel komt dat het inderdaad een zooitje wordt, dan kan ze de afschaffing een jaar uitstellen, naar 2022.

De discussie kwam eind augustus vorig jaar in een stroomversnelling. De Europese Commissie, die door het Europees Parlement en enkele lidstaten was opgedragen onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van zomer- en wintertijd, presenteerde toen het verrassende voorstel om het halfjaarlijkse ritueel dit jaar al af te schaffen.

Die driestheid overdonderde veel EU-landen. Ook Nederland vond dat de commissie-Juncker te hard van stapel liep.

Eind vorig jaar kwamen lidstaten en parlement met een nieuw voorstel, dat inhoudelijk hetzelfde bleef maar waarin alleen het jaartal was veranderd: niet 2019, maar 2021. Op 28 maart van dat jaar zou de klok dan voor het laatst een uur vooruit worden gezet, voor de zomertijd. Landen die kiezen voor wintertijd, zetten de wijzers in oktober voor de laatste keer terug. Einde oefening.

Gezondheid Nu moeten de lidstaten het nog een goed idee vinden, en dat is nog maar helemaal de vraag. Het eerstvolgende moment dat de EU-transportministers (want die gaan erover) daarover een formeel standpunt kunnen innemen, is 6 juni. Maar veel landen, ook Nederland, hebben de kwestie laag op hun prioriteitenlijstje staan. Nederland behoort bovendien tot de groep landen die ook de optie willen openhouden om helemaal niets te veranderen. Nederlandse Europarlementariërs reageerden gisteren zeer divers op de stemming in de transportcommissie. “Veelbelovend voor de gezondheid van 520 miljoen EU-inwoners”, oordeelde Annie Schreijer-Pierik (CDA), die al jaren strijdt tegen het klokverzetten. “Een verspilling van geld en van tijd van de Europese belastingbetalers”, vindt Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP). “In plaats van nuttige wetgeving te maken houdt de Europese Commissie zich bezig met populistische publiciteitsstunts.”

