En weer krijgt de kippenbranche een zware klap

Een ramp. Alweer. De vogelgriep is nog maar net achter de rug en nu hebben bijna tweehonderd pluimveehouders ontsmettingsmiddel gebruikt waarin het giftige fipronil zat. Dit deden ze om hun kippenstal vrij te maken van de bloedluis, plaag nummer 1 bij leghennen. De schadelijke stof kwam echter in de eieren terecht waardoor de boeren deze niet meer mogen verkopen.

Een beetje kippenboer loopt hierdoor duizenden euro’s per dag mis. De totale schade kan in de miljoenen euro’s oplopen. Er zijn bijna duizend leghenbedrijven in Nederland, meldt het CBS. Zij produceren met gemiddeld 40.000 kippen per bedrijf ongeveer 11 miljard eieren per jaar. Dat is meer dan de Nederlander kan opeten. Ruim de helft van de ­eieren wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland.

Volgens land- en tuinbouworganisatie LTO wisten de ondernemers niet dat er fipronil in het ontsmettingsmiddel zat. Zo’n 180 Nederlandse bedrijven worden op dit moment onderzocht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De eieren van deze bedrijven, maar ook de mest en de kippen mogen al enkele dagen het terrein niet af. De NVWA verwacht deze week het onderzoek te kunnen afronden. De laatste stand van zaken is dat dertig bedrijven hun eieren moeten vernietigen omdat ze teveel fipronil bevatten.

Gezondheidsschade

Binnen de EU is een norm afgesproken van 0,005 milligram fipronil per kilogram eieren. Het middel kan tot gezondheidsschade leiden als het fipronilgehalte hoger is dan 0,06 milligram per kilo. De VNWA maakt telkens de bedrijven en bijbehorende eiercodes waarbij dit het geval is openbaar. Bij één van die bedrijven was het gehalte hoger dan 0,9 milligram en dan is er volgens de deskundigen ‘acuut gevaar’. Voor de eieren van deze pluimveehouder –met het nummer NL-40155 – heeft de VNWA een publiekswaarschuwing uitgegeven.

Er zijn al kippenhouders die hun dieren op eigen verzoek hebben laten ruimen, alhoewel de hennen zelf geen bedreiging voor de volks­gezondheid zijn. De boeren kunnen de kippen ook op een soort dieet zetten, waardoor ze buikvet verliezen en daarmee zorgen dat de giftige stof hun lijf verlaat. Naar schatting duurt dat een week of acht, verwachten de pluimveeorganisaties. Daarna kunnen de eieren van deze kippen weer verkocht worden.

Wel moet de ondernemer dan ook de stal goed reinigen. De schuur is immers een soort grote vlooienband voor kippen geworden doordat het ontsmettingsmiddel waar fipronil in zat er is opgespoten. De pluimveehouders kochten dit middel bij het bedrijf Chickfriend uit Barneveld. Het was een nieuw middel en zeer effectief in het bestrijden van bloedluizen.

Het wondermiddel Chickfriend kwam als geroepen in de strijd tegen bloedluizen

Deze bloedluizen zie je overdag nauwelijks op kippen. Ze houden zich schuil in spleten en kieren, onder zitstokken of voerbakken en in het strooisel. ’s Nachts komen ze massaal tevoorschijn en vallen de kippen aan. Ze zuigen het bloed van de kippen op, waar de dieren behoorlijk ziek van kunnen worden.

Er zijn talloze manieren om de bloedluis te bestrijden, maar het is allemaal zeer arbeidsintensief. De behandeling, bijvoorbeeld door de stallen met water te verhitten, moet vaak herhaald worden. De kippen moeten dan telkens het hok uit. Bovendien is er bij verhitten van de stallen ook weer kans dat er plekken worden gemist, waardoor de behandeling niet effectief is.

Het wondermiddel van Chickfriend kwam dus als geroepen. Het werd aan de pluimveehouders verkocht als een legaal middel ‘op basis van een unieke methode met natuurlijke etherische oliën’, zegt LTO. Volgens de boerenorganisatie is er dus gefraudeerd. Eric Hubers van LTO: “De schade is enorm.”

De kippenboeren zullen vermoedelijk voor alle kosten opdraaien, zegt Hubers. “De overheid heeft geen voorzieningen voor dergelijke gevallen. En de schade verhalen op Chickfriend zal ook lastig worden, want dat is maar een klein bedrijf.” LTO sluit niet uit dat het enkele pluimveebedrijven de kop zal ­kosten.

