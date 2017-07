En weer is een kledingketen failliet

En weer is er een kledingketen ter ziele­­ – of bijna ter ziele. Dit keer gaat het om Witteveen Mode, dat zich richtte op vrouwen van veertig jaar en ouder. Het faillissement van de keten met 98 winkels, meestal gevestigd in middelgrote of wat grotere gemeenten, is aangevraagd door de Belastingdienst, omdat het bedrijf een betalingsregeling met de fiscus niet nakwam. Wat er met de circa vierhonderd werknemers van Witteveen gebeurt, is nog onzeker. De winkels waren wel open en zullen ‘tot nader order’ open blijven. De webwinkel is gesloten.

Lees verder na de advertentie

Witteveen draaide al jaren moeizaam en leed in 2015, het laatste jaar waarover het zijn resultaten publiceerde, een verlies van bijna 9 ton. In juni leek er wat kou uit de lucht toen Witteveen een regeling trof met huisbankier ABN Amro. In ruil voor het kwijtschelden van een deel van de schuld zou ABN Amro mede-eigenaar worden van de keten. De andere eigenaar was de investeringsmaatschappij O & C Investments. De administratieve afhandeling was echter nog niet afgerond toen de Belastingdienst het faillissement van Witteveen aanvroeg. De rechtbank van Utrecht honoreerde die aanvraag afgelopen dinsdag.

Witteveen opende vorige week nog een nieuwe vestiging

Nieuwe vestiging Het faillissement komt, in elk geval voor de buitenwacht, onverwacht. Vorige week opende Witteveen nog een nieuwe vestiging in Drachten. De keten was dit jaar een samenwerkingsverband aangegaan met tv-presentatrice en voormalig model Quinty Trustfull (‘Koffietijd’). Die introduceerde de lijn ‘Quinty’s favorites’. Bovendien­­ kreeg een aantal winkels een opfrisbeurt. Plannen om in Duitsland actief te worden waren er ook, maar dan op de langere termijn, zei verkoopdirecteur Adri-Jo Dielissen in maart tegen website Retailtrends. Witteveen, ooit een familiebedrijf, kwam in 2016 in handen van O & C Investments. Daarvoor was Witteveen ruim tien jaar eigendom van investeerder Ronald Verheij en algemeen directeur Barbara van Kolfschoten. Die kochten de keten (toen 76 winkels) in 2005 van de inkooporganisatie Euretco. Witteveen is de zoveelste Nederlandse mode- en textielketen die de afgelopen jaren ten onder is gegaan. Hans Textiel sneuvelde in 2011, zo’n 200 mensen konden op zoek naar een andere baan. Een jaar ging Landgraaf Mode (60 filialen) ten onder. Henk (ten Hoor) ging failliet, maakte met 63 van de oorspronkelijke 103 winkels een doorstart maar ging eind 2013 definitief onderuit. Leon Mode (26 winkels voor vrouwen), Piet Kerkhof (18 winkels), Van der Ven Fashion (28 winkels) en Thom Broekman bestaan ook niet meer. Voor McGregor viel in 2016 het doek maar dat bedrijf, ook bekend van het merk Gaastra, maakte een doorstart. Datzelfde gold voor Miss Etam en Promiss die in 2015 failliet waren gegaan en voor MS Mode, het bedrijf van Roland Kahn, dat in afgeslankte vorm (circa 95 van de 130 winkels in Nederland bleven open) zijn bestaan vervolgde. Mexx, dat eind 2014 failliet werd verklaard, kwam in handen van een Turks kledingbedrijf dat acht Nederlandse vestigingen open hield. Dit jaar viel het doek voor de 95 Nederlandse winkels van de Zwitserse modeketen Charles Vögele.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.