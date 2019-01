En weer heeft Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs

Het waren spannende uurtjes voor de ijsclubs die meedingen om de organisatie van de eerste natuurijsmarathon van het jaar. Het kwik zakte afgelopen nacht tot onder de min negen en daardoor ligt er in Nieuw-Buinen, Haaksbergen en Noordlaren een flinke ijslaag.

IJs en Skeelerclub IJsch uit Haaksbergen kreeg vanmorgen als eerste de ijsmeesters van de Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB) op bezoek. In de Twentse plaats is het ijs momenteel vijf centimeter dik, wat ruim voldoende is voor de organisatie van een marathon. Natuurijscoördinator Wim Draaier van de KNSB wilde echter nog niets verklappen: “We gaan eerst naar Noordlaren, rond half elf weten we het, denk ik.”

Het ijs is spiegelglad, na de meting leken de heren dik tevreden IJsmeester Tonnie Lenderink

Rond half tien kwam het verlossende woord echter al, vanavond wordt in Haaksbergen de eerste marathon op natuurijs verreden. De Twentse ijsclub heeft net als vorig jaar de primeur.

Spiegelglad IJsmeester Tonnie Lenderink stond vanmorgen al te popelen. “Het ziet er heel goed uit. Het ijs is spiegelglad, na de meting leken de heren dik tevreden. En het is nog aan het vriezen, dus de laag groeit nog iets aan.” Nu er groen licht is, treedt de organisatie in Haaksbergen in werking, het draaiboek is uit de kast getrokken. “We laten nu het water onder het ijs weglopen, zodat de baan op de straat komt te liggen. De ijslaag kan zo vastvriezen aan de straat.” Een andere klus is het bellen van alle vrijwilligers. “We moeten iedereen inlichten dat de marathon doorgaat, om zeven uur vanavond moet alles klaar zijn”, zegt Lenderink. In Noordlaren wachtte men vanmorgen nog hoopvol op de KNSB, want ook daar is het ijs dikker dan de voorgeschreven 3 centimeter. De Groningse plaats grijpt echter achter het net, onder meer door de gunstiger weersverwachting voor Haaksbergen. Het kwik komt in het oosten van het land amper boven nul uit, terwijl het KNMI in het noorden winterse neerslag verwacht - slecht nieuws voor een ijsbaan.

Afvaller Het Drentse Nieuw-Buinen viel eerder maandagmorgen al af als marathonlocatie. Het ijs is er nog niet dik genoeg. Voorzitter Monique Wessels zag de bui al hangen. “Gisteren hebben we overdag veel centimeters verloren, het ijs ligt er mooi bij, maar het lijkt niet genoeg.” De ijsbaan in Nieuw-Buinen dingt dit jaar voor het eerst mee in de strijd om de eerste marathon van het seizoen. “Ik merk dat er veel op ons afkomt. De kunst zit hem niet alleen in het maken van ijs, maar vooral in de organisatie”, zegt Wessels. In dat opzicht zijn ze in Haaksbergen ervaren rotten. Dit jaar organiseren ze hun tiende marathon. Zeven keer daarvan was Haaksbergen de eerste. Volgens ijsmeester Lenderink zegt dat echter niets. “Het is spannend, heel spannend. Toen we het goede nieuws kregen, hebben we wel even staan juichen, ja.”

