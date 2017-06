En ineens gaat het weer over risicodeling tussen noord en zuid

Jarenlang wilde niemand erover praten. Maar na de verkiezing van een pro-Europese president in Frankrijk en de opluchting dat in Nederland de PVV niet de grootste partij werd, keert de term weer terug: risicodeling binnen de eurozone. Oftewel: het rijke noorden dat betaalt voor het armere zuiden.

Eind vorige maand publiceerde de Europese Commissie een 'reflectienota' over meer solidariteit tussen de lidstaten. Gisteren waarschuwde het Centraal Planbureau (CPB) dat risicodeling noodzakelijk kan zijn als de euro wil overleven.

Las­ten­ver­zwa­rin­gen en bezuinigingen leiden tot dalende consumptie, stijgende armoede en een krimpende economie

Voorstanders van meer risicodeling beroepen zich zelden op meer solidariteit. De economische logica biedt hun een overtuigender argument. Als een land in een crisis terechtkomt, kan het als tegengif niet langer de eigen munt devalueren, zoals vroeger gebeurde met de drachme, peseta en lire. Dus moeten naties de crisis op een andere manier bevechten.

Door de lonen te verlagen bijvoorbeeld. Dat maakt producten goedkoper, wat goed is voor de export. Maar de nadelen ontwrichten de samenleving, zoals te zien is in Griekenland. Lastenverzwaringen en bezuinigingen leiden tot dalende consumptie, stijgende armoede, een krimpende economie en daardoor hoge rentetarieven als de overheid geld wil lenen op de kapitaalmarkt.

Eurocrisis Landen die om dreigen te vallen, kunnen de gehele eurozone meeslepen. Mede daarom startte de Europese Centrale Bank in 2015 haar ongewone beleid om met tientallen miljarden tegelijk staatsleningen op te kopen. Maar aan dit beleid komt een eind, stelt het CPB. En wat dan? Dan kan de eurocrisis herleven omdat bijvoorbeeld Griekenland weer torenhoge rentes moet betalen, net als Italië dat al een enorme staatsschuld heeft. Springen noordelijke banken straks ook bij als branchegenoten in het zuiden het niet meer alleen kunnen oplossen? Volgens het CPB is de kans op een nieuwe eurocrisis wel kleiner dankzij de maatregelen van de afgelopen jaren. Zo is er een bankenunie opgetuigd en schiet een Europees fonds landen in grote financiële problemen te hulp. 'Of dit voldoende is, is onduidelijk', schrijft het CPB. Want de bankenunie is nog niet af. Gisteren redde een Spaanse bank een andere bank in Spanje, precies volgens het boekje van de bankenunie. Maar springen noordelijke banken straks ook bij als branchegenoten in het zuiden het niet meer alleen kunnen oplossen? Risicodeling zou ook kunnen door Europese obligaties uit te geven: de zogenoemde eurobonds. Nu geven landen individueel obligaties uit, met verschillende rentetarieven. Bij gezamenlijk obligaties kunnen Grieken, Portugezen en Italianen goedkoper lenen omdat zij meeliften met de kredietwaardigheid van Nederland, Duitsland en Oostenrijk. Tekst loopt door onder afbeelding. © EPA

'Moreel gevaar' Het CPB constateert dat risicodeling een 'moreel gevaar' met zich meebrengt. "Wanneer landen weten dat ze steun ontvangen als hun schulden te hoog worden, is het mogelijk dat ze meer schulden aangaan dan ze zonder risicodeling gedaan zouden hebben." Sterker, het kan ervoor zorgen dat probleemlanden de noodzaak tot drastische hervorming niet meer voelen Een ander probleem zijn volgens het CPB de oude schulden. Als deze worden gefinancierd met euro-obligaties, betaalt het noorden voor het slechte beleid van het zuiden. Volgens tegenstanders van eurobonds geeft meeliften met de kredietwaardigheid van sterke landen de Grieken weliswaar lucht, maar zorgt het niet voor de nodige hervormingen. Sterker, zegt onder meer Nederland, het kan ervoor zorgen dat probleemlanden de noodzaak tot drastische hervorming niet meer voelen. Het lijkt erop dat er alleen draagvlak voor risicodeling is als het om tijdelijke hulp gaat, gericht op noodsituaties. Het noodfonds is daar een voorbeeld van, net als de onvoltooide bankenunie. De laatste hobbel is een Europese verzekering waarbij elke spaarder tot 100.000 euro terugkrijgt als zijn bank failliet gaat. Dat moeizame stapje is nu het verschil tussen tijdelijke hulp en structurele risicodeling.

ECB houdt vast aan beleid De Europese Centrale Bank (ECB) houdt haar belangrijkste rentetarieven op het huidige historisch lage niveau. Daarbij bouwde de centrale bank voor het eerst in lange tijd geen ruimte meer in voor een verdere verlaging, zo maakte de Europese Centrale Bank gisteren bekend. Het opkopen van schuldpapier om de economie en inflatie aan te jagen, gaat in het huidige tempo door.

