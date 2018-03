En de Nobelprijs voor de vrede gaat... niet naar Donald Trump

Maar dit jaar gaat het anders: afgelopen week vertelde Nobelcomité-directeur Olav Njolstad aan de Noorse nieuwszender NRK dat Donald Trump een van de honderden genomineerden was - maar dat de handtekening onder diens nominatie hoogstwaarschijnlijk is vervalst.

Daarmee doorbreekt hij de geheimzinnigheid die doorgaans troef is rond de selectieprocedure. Zelf maakt het comité normaal gesproken pas na vijftig jaar openbaar wie er zijn genomineerd, met het oog op de wetenschap en de overlevering. Hoe het comité zijn winnaar kiest, blijft ook in nevelen gehuld. Alleen degenen die mogen nomineren – staatshoofden, leden van internationale gerechtshoven, hoogleraren en voormalig winnaars van de vredesprijs – zijn vrij te vertellen wie er zijn voorgedragen.

Het lijkt er nu op dat eenzelfde persoon de Amerikaanse president twee jaar op rij heeft genomineerd onder een gestolen identiteit. Njolstad verklaarde aan de nieuwszender dat het comité routinematig de nominaties op authenticiteit controleert, maar dat deze inzending 'zorgen baarde'. Bij navraag ontkende degene wiens identiteit gebruikt is inderdaad Trump te hebben voorgedragen. Zijn of haar identiteit blijft dan weer wel een mysterie voor de buitenwereld.

Obama

Ongeldige nominaties krijgt het Nobelcomité vaak genoeg. Ze komen bijvoorbeeld te laat binnen of zijn afkomstig van iemand die niet is gerechtigd te nomineren. Maar deze identiteitsvervalsing is in de nobelgeschiedenis een primeur, aldus Njolstad, die inmiddels aangifte heeft gedaan. De Noorse politie onderzoekt de zaak, en heeft de hulp ingeroepen van de Amerikaanse inlichtingendienst FBI.

Bij de nominatievoordracht argumenteerde de vervalser dat de Amerikaanse president moet worden erkend voor 'de bevordering van de vrede door zijn krachtige ideologie'. Onmogelijk is het niet om alleen op basis van ideeën verkozen te worden: Trumps voorganger Barack Obama incasseerde de prestigieuze prijs toen hij nog geen jaar president was: de nominatiedeadline was elf dagen na zijn aantreden. Hij werd beloond voor zijn verzoenende toon en zijn steun voor diplomatieke oplossingen.

In totaal zijn er dit jaar 329 genomineerden voor de vredesprijs, zowel personen als organisaties. In oktober wordt de winnaar bekendgemaakt, in december is de ceremonie – weer zonder Donald Trump.

