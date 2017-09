En dé Ig-Nobelprijs gaat naar... het didgeridoo-onderzoek

Het klinkt als een reclame-uiting van Tel Sell, maar het was de conclusie van een wetenschappelijke studie die eind 2005 verscheen in het kerstnummer van het British Medical Journal, traditioneel een editie gevuld met onderzoek met een knipoog. Die vrolijke noot klonk gisteravond opnieuw toen in Boston het onderzoek werd bekroond met de Ig Nobelprijs voor de vrede.

Wat te denken van de Franse studie die concludeert dat katten vloeibaar zijn?

Voor het 27ste jaar op rij werd daar, aan de universiteit van Harvard, wetenschap in het zonnetje gezet die ‘mensen aan het lachen maakt en vervolgens tot nadenken stemt’. Het heeft immers iets komisch om voor de lieve vrede in huis manlief een instrument te laten bespelen dat nog meer geluid maakt dan zijn gesnurk. ‘Ig Nobel’ is dan ook niet alleen een verwijzing naar de Nobelprijzen die begin oktober worden toegekend. Door het voorvoegsel Ig wordt het een ontkenning - Ig-Nobel - zodat het een onedele of gemene prijs wordt.

Het is humor die niet bij iedereen in de smaak zal vallen. Soms is het oubollig, soms krijg je de indruk dat de onderzoekers al een half oog op Boston hadden gericht toen ze hun proeven begonnen. Wat anders te denken van de Spanjaarden die onderzochten hoe een foetus reageert op geluid, en of het verschil maakt of de luidspreker op moeders buik ligt dan wel in haar vagina zit? Of neem de Franse studie die concludeert dat katten vloeibaar zijn. Volgens de definitie hebben vaste lichamen hun eigen vaste vorm, terwijl een vloeistof de vorm aanneemt waarin ze is gegoten. En kenmerken katten zich niet door hun gewoonte om overal in te kruipen – potten, dozen of glazen – waardoor ze de vorm van hun omhulsel hebben aangenomen? Het werk werd beloond met de Ig Nobelprijs voor natuurkunde.

Nederlanders doen het over het algemeen goed in dit prijzencircus, maar net als vorig jaar grepen ze dit keer overal naast. De laatste Nederlandse winnaar was de Nijmeegse taalwetenschapper Mark Dingemanse die ontdekte dat ‘huh’ een universeel woord is. De Nederlands-Britse fysicus André Geim is de enige die zowel een echte Nobelprijs won (voor zijn ontdekking van grafeen) als een Ig Nobelprijs (voor zijn demonstratie dat een kikker kan zweven in een magneetveld).

Andere Ig Nobels Economie. Australische onderzoekers tonen aan dat mensen anders gokken als ze kort tevoren een jonge krokodil hebben vastgehouden. Wie nog natrilde van de schrik, zette laag in. Terwijl degenen die een kick van de krokodil kregen, grote risico’s namen. Anatomie. Britse huisartsen maten bij de mannen op hun spreekuur de lengte van de oren op en constateerden dat deze groeiden bij het ouder worden. Biologie. Voor de ontdekking door Japanse biologen van een insect waarvan het vrouwtje een penis heeft en het mannetje een soort van vagina. Vloeistofdynamica. Wie niet wil knoeien met een mok koffie, kan beter achteruitlopen, ontdekte een Koreaanse fysicus. Voeding. Braziliaanse biologen ontdekten vorig jaar een vampier die mensenbloed op zijn menu heeft. Geneeskunde. Als hongerige mensen voedsel zien, wordt een specifiek hersengebied actief. Bij mensen die walgen van de geur of aanblik van kaas, wordt datzelfde gebied als ze kaas zien of ruiken, nog actiever. Dat ontdekten Franse neurowetenschappers vorig jaar. Psychologie. Identieke tweelingen kunnen zichzelf op foto’s niet uit elkaar houden. Dat is mogelijk nadelig voor hun zelfbeeld, berichtten Italianen in 2014.

