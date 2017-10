Emotionele reacties op het overlijden van burgemeester Van der Laan

Zijn voorganger Job Cohen zei in het NOS Journaal: "Ontzettend verdrietig. We wisten dat het stond te gebeuren, maar ja, op het moment zelf is het toch vreselijk verdrietig. Iemand die zo'n fantastische rol heeft gespeeld in Amsterdam, maar ook daarbuiten", aldus Cohen. "Echt een burgervader en iemand die ook heel precies wist wat hij met de stad aan wilde." De gemeente Rotterdam wenst alle nabestaanden 'veel sterkte met het verlies'.

Partijgenoot en vice-premier Lodewijk Asscher schreef een uitgebreid bericht op Facebook. 'Op allerlei momenten in mijn leven stond hij voor me klaar met advies en met hulp. Eerlijk. Direct. Lief.' Hij memoreert de tijd in de Amsterdamse gemeenteraad, en beschrijft zijn laatste bezoek aan de burgemeester, die met twee gebroken armen op een ziekenhuisbed bij het raam lag. 'Wil je zorgen dat mijn kinderen als ze 18 zijn gewoon PvdA stemmen? Dag jochie.' Premier Rutte schrijft op Facebook dat de vlaggen vandaag halfstok gaan.

"De hele stad is verdrietig over het overlijden van onze burgemeester.'' Dat zei locoburgemeester Kajsa Ollongren (D66) tegen persbureau ANP, namens het stadsbestuur en de medewerkers van de gemeente Amsterdam. "Ook voor het college, de raadsleden, de vele ambtenaren en de vele anderen die de afgelopen zeven jaar met hem hebben gewerkt, is het een enorm verlies."

Al sinds Van der Laan bekendmaakte dat hij ziek was, kon hij op massale steun van zijn stadgenoten rekenen. Toen alle Amsterdammers in januari een brief kregen met het slechte nieuws maakte de bedenker van de app Omapost een speciale functie: Eberhardpost. Wie wilde kon een kaartje sturen naar de zieke burgemeester. In de eerste 24 uur werden 370 kaartjes verstuurd. Marktkooplui op het Waterlooplein, vlakbij het stadhuis, maakten met CD's de tekst Eberhard we <3 you op de grond.

Toen in september bekend werd dat Van der Laan zijn werkzaamheden neer zou leggen, verzamelden honderden mensen zich voor zijn ambtswoning voor een minutenlang applaus. In een speciale video beloofden Amsterdammers op hun stad te passen.

Inmiddels is ook een condoleanceregister geopend voor de overleden burgemeester. De gemeente Amsterdam meldt op de website dat later bekend wordt hoe belangstellenden afscheid kunnen nemen.

