Emiraten houden Airbus in het zadel

Dat betekent dat Airbus tot 2029 door kan gaan met de productie van zijn prestigieuze dubbeldekker die plaats biedt aan 550 tot 575 passagiers en die, naar zeggen van de fabrikant, 15.200 kilometer non-stop kan vliegen .

De deal volgde op harde onderhandelingen waarbij Airbus, volgens persbureau Reuters, zelfs dreigde om de productie van de A 380 geheel te staken. Emirates is met afstand de grootste afnemer van de ‘superjumbo’s en het luxueuze imago van de luchtvaartmaatschappij is deels gestoeld op zijn vele A 380’s. De totale order heeft een waarde van 16 miljard dollar (13 miljard euro), als wordt uitgegaan van de officiële prijs van de toestellen. Waarschijnlijk betaalt Emirates een stuk minder. De eerste van de bestelde vliegtuigen wordt in 2020 geleverd.

Milieuvriendelijk

Prestigieus mag de A 380 zijn, een verkoopsucces is de dubbeldekker van de Europese vliegtuigfabrikant niet. Airbus propageert het toestel als ‘milieuvriendelijk’ omdat er veel mensen tegelijk mee kunnen worden vervoerd en het vliegtuig minder congestie oplevert in het (volle) luchtruim en op (drukke) luchthavens. Airbus dacht in 20 jaar zo’n 1200 toestellen te kunnen verkopen, maar die verwachting zal niet uitkomen. De meeste vliegtuigmaatschappijen kopen liever kleinere toestellen waarmee direct van A naar B kan worden gevlogen.

Airbus verkocht in de ruim tien jaar dat de A 380 verkrijgbaar is, 222 toestellen aan 13 verschillende maatschappijen, zo meldt het bedrijf op zijn website. Emirates heeft er 101 rondvliegen en had er, voor de deal van deze week, nog 41 in bestelling. Airbus is, als het om de A 380 gaat, dus sterk afhankelijk van Emirates. Airbus zegt dat er in totaal 95 toestellen zijn besteld – exclusief de toestellen uit de deal van deze week. Of al die 95 toestellen ook zullen worden verkocht, is onzeker.

Singapore Airlines was eind 2007 de eerste maatschappij die een commerciële vlucht met een A 380 uitvoerde. Die vlucht ging van Singapore naar Sydney. Emirates en het Australische Qantas waren de volgende klanten. AirFranceKLM heeft 10 A 380’s in zijn vloot.