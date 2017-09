Eltingh wil geen getrut meer in Nederlands tennis

Jacco Eltingh is de eerste om toe te geven dat zijn kracht meteen zijn grootste valkuil is. Ambitie. De voormalig tennisprof stroomt ervan over. Hij is zelfs zo enthousiast over zijn nieuwe baan als technisch directeur van de tennisbond – een functie waarvoor hij naar eigen zeggen ‘in elke vezel voelt dat hij er al 46 jaar voor gestudeerd heeft’ – dat hij er wakker van ligt.

“Ik moet eerlijk bekennen dat ik af en toe om vier, vijf uur ’s nachts wakker schrik met pijn in mijn buik”, vertelt Eltingh op de gloednieuwe sportcampus in het Zuiderpark in Den Haag. Komend weekend strijdt het Nederlandse Davis Cup-team daar tegen Tsjechië om een plek in de wereldgroep.

Eltingh, sinds 1 juni de opvolger van Jan Siemerink, maakte daar dinsdag zijn plannen bekend. Wat hij wil? Wat wil hij niet, is een betere vraag. Vandaar de slapeloze nachten. Sinds zijn aanstelling bruist de winnaar van zes grandslamtitels in het dubbelspel van de ideeën. Hij wordt voorlopig betaald voor 16 uur in de week. Vanaf oktober wordt het een fulltime functie. “Maar ik maak nu al eerder 60 uur”, aldus Eltingh, die zijn agenda vol plande met allerlei overleggen.

‘Tempo’ is het toverwoord waarmee Eltingh met de bezem door de bond gaat. De vaart moet erin. Letterlijk en figuurlijk. “Waarom spelen Federer en Nadal op deze leeftijd nog steeds zo goed? Omdat ze in een hoog tempo spelen”, vertelt Eltingh. “Het kan bijna niet meer sneller, denk ik ieder jaar bij de mannen. En toch zie ik het ieder seizoen weer gebeuren. De bal eerder kunnen raken, is een belangrijk aspect geworden. Als je de bal één meter eerder raakt, komt-ie twee meter eerder terug.”

De snelheid waarmee hij de jeugd wil zien spelen, wil hij terug zien op de beleidstafel. Eltingh hakt liever snel knopen door met af en toe een schoonheidsfoutje, dan dat er te lang gewikt en gewogen wordt over hoe Nederland er als tennisland bovenop komt. “Tempo is een metafoor voor dat je op moet schieten, duidelijke keuzes moet maken en niet langer kan lopen trutten.”

Plannen om de Nederlandse spelers naar de top te krijgen na de succesvolle gouden generatie waar ­Eltingh zelf deel van uitmaakte, zijn er genoeg geweest. Verwend door het succes werd er te lang vastgehouden aan de zogenaamde toptienambitie, die in alle beleidsplannen verworven zat. De ambitie om bij de beste tien tennislanden ter wereld te horen, werd met steeds meer cynisme ontvangen, met ­Robin Haase en Kiki Bertens als enige spelers met een constante plek in de mondiale tophonderd.

Van een toptienambitie wil ­Eltingh dan ook niets weten. “Hoe kan ik rolstoeltennis, veteranentennis, jeugdtennis en valide tennis nou met ­elkaar vergelijken? Dat heeft geen enkele waarde. Maar ik heb ook geen zin om mee te huilen met de mensen die er niet meer in geloven.”

Bijscholen Liever ziet hij dat iedereen die betrokken is bij het tennis in Nederland, aan zichzelf twee vragen stelt. Allereerst: wil je het? Ten tweede: hoe graag wil je het? Dat geldt niet alleen voor jonge talenten die op de drempel naar een profcarrière staan. Ook tennisleraren, bondsbestuurders en andere betrokkenen moeten een tandje bijschakelen. ­Eltingh wil geen gemopper horen van tennisleraren als ze op cursus moeten voor bijscholing. “Het is je vak en je bent nooit uitgeleerd. ­Elke accountant of fiscalist moet gewoon de laatste wetgeving kennen, anders kan hij geen goed advies uitbrengen. Iedereen begrijpt dat. Dat is voor tennis net zo.” Het is zijn droom om over een jaar of tien weer acht spelers in de top honderd te hebben. Vier mannen en vier vrouwen. Maar pin hem er niet op vast, zegt Eltingh met een lach. “Stel dat wij net als Zwitserland met Federer en Wawrinka twee spelers in de top vijf hebben, dan ga ik niet mopperen.”

